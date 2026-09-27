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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596557
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Описание товара Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый
Электросушитель для рук Puff высокоскоростной, белый, 1250 Вт 8807 1401.383 изготовлен из высококачественного ударопрочного ABS - пластика, отличающегося прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Предотвращение попадания брызг воды внутрь устройства обеспечивает корпус со степенью защиты IPX4. Имеет инновационный стекловолокнистый HEPA фильтр для защиты от мельчайших частиц пыли. Устройство работает при подключении к электрической сети и используется как в домашних условиях, так и в гостиницах, кафе, ресторанах, в салонах красоты, в лечебных и образовательных учреждениях и других местах общественного пользования посетителей. Принцип действия: автоматическое включение и выключение.
Электросушитель для рук Puff высокоскоростной, белый, 1250 Вт 8807 1401.383 изготовлен из высококачественного ударопрочного ABS - пластика, отличающегося прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Предотвращение попадания брызг воды внутрь устройства обеспечивает корпус со степенью защиты IPX4. Имеет инновационный стекловолокнистый HEPA фильтр для защиты от мельчайших частиц пыли. Устройство работает при подключении к электрической сети и используется как в домашних условиях, так и в гостиницах, кафе, ресторанах, в салонах красоты, в лечебных и образовательных учреждениях и других местах общественного пользования посетителей. Принцип действия: автоматическое включение и выключение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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