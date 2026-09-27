Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU)
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Характеристики
Тип товара
Тонометр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586863
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
8.5
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х11
Вес, г.
950
Описание товара Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU)
Тонометр автоматический электронный M4 Intelli IT ALRU - это медицинский прибор, который обеспечивает высокую точность измерения артериального давления. Он оснащен умной манжетой Intelli Wrap Cuff, которая обеспечивает комфорт и точность измерения на 360 градусов.
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Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
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Бренд
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
8.5
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Развернуть
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.5
Страна производитель
Китай
Тонометр автоматический электронный M4 Intelli IT ALRU - это медицинский прибор, который обеспечивает высокую точность измерения артериального давления. Он оснащен умной манжетой Intelli Wrap Cuff, которая обеспечивает комфорт и точность измерения на 360 градусов.
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
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