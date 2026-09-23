Снегокат "Тимка спорт 2+" спортбайк
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Характеристики
Описание товара Снегокат "Тимка спорт 2+" спортбайк
Снегокат Nika — это идеальное решение для зимних прогулок и развлечений на свежем воздухе. Он подходит для детей от 4 лет и рассчитан на максимальную нагрузку до 100 кг, что позволяет пользоваться снегокатом как детям, так и взрослым. Универсальный дизайн делает его подходящим для представителей обоих полов. Снегокат весит всего 6,4 кг, что облегчает его транспортировку и хранение. Он оснащен одним посадочным местом и прекрасно подходит для увлекательных зимних спусков с горок. Надежное качество и производительность обеспечиваются российским производителем, который уделяет внимание деталям и долговечности своей продукции. Снегокат Nika сочетает в себе безопасность, комфорт и стильный дизайн, гарантируя незабываемые впечатления от зимних забав.
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