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Снегокат "Тимка спорт 2+" спортбайк купить с доставкой в Москве
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Снегокат "Тимка спорт 2+" спортбайк

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Снегокат &quot;Тимка спорт 2+&quot; спортбайк
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегокат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
2 900 руб.  5 950 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 580030
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Снегокат "Тимка спорт 2+" спортбайк
2 900 руб. -51%
5 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NIKE
Тип товара
Снегокат
Возраст
от 4 лет
Количество посадочных мест
1
Максимальная нагрузка
100
Материал
металл, пластик, экокожа
Пол
унисекс
Производство
Россия
Сидение
мягкое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х51х27
Вес, кг.
6.4

Описание товара Снегокат "Тимка спорт 2+" спортбайк

Снегокат Nika — это идеальное решение для зимних прогулок и развлечений на свежем воздухе. Он подходит для детей от 4 лет и рассчитан на максимальную нагрузку до 100 кг, что позволяет пользоваться снегокатом как детям, так и взрослым. Универсальный дизайн делает его подходящим для представителей обоих полов. Снегокат весит всего 6,4 кг, что облегчает его транспортировку и хранение. Он оснащен одним посадочным местом и прекрасно подходит для увлекательных зимних спусков с горок. Надежное качество и производительность обеспечиваются российским производителем, который уделяет внимание деталям и долговечности своей продукции. Снегокат Nika сочетает в себе безопасность, комфорт и стильный дизайн, гарантируя незабываемые впечатления от зимних забав.

Отзывы о товаре Снегокат "Тимка спорт 2+" спортбайк




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NIKE
Тип товара
Снегокат
Возраст
от 4 лет
Количество посадочных мест
1
Максимальная нагрузка
100
Материал
металл, пластик, экокожа
Пол
унисекс
Производство
Россия
Сидение
мягкое
Страна производитель
Китай
Описание
Снегокат Nika — это идеальное решение для зимних прогулок и развлечений на свежем воздухе. Он подходит для детей от 4 лет и рассчитан на максимальную нагрузку до 100 кг, что позволяет пользоваться снегокатом как детям, так и взрослым. Универсальный дизайн делает его подходящим для представителей обоих полов. Снегокат весит всего 6,4 кг, что облегчает его транспортировку и хранение. Он оснащен одним посадочным местом и прекрасно подходит для увлекательных зимних спусков с горок. Надежное качество и производительность обеспечиваются российским производителем, который уделяет внимание деталям и долговечности своей продукции. Снегокат Nika сочетает в себе безопасность, комфорт и стильный дизайн, гарантируя незабываемые впечатления от зимних забав.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегокат "Тимка спорт 2+" спортбайк - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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