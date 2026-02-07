Санки Тимка 3К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Санки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%1 220 руб. 2 312 руб.
В наличии
Код товара: 580011
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 220 руб. -47%
2 312 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Санки
Возраст
от 3 лет
Максимальная нагрузка
25
Материал
металл, дерево
Пол
для девочек
Ширина, см
38.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х39х39
Вес, кг.
1.75
Описание товара Санки Тимка 3К
Санки Nika Санки Тимка 3К Т3К используются для катания и перевозки детей. Зима – время чудес и веселых развлечений! Детские санки – одна из главных зимних забав, возможность весело и активно провести время. Также, санки являются удобным транспортным средством, с помощью которого родители могут перевозить своих детей. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт. Практичные и удобные санки от российского производителя NIKA по достоинству оценят малыши и их родители. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Санки
Возраст
от 3 лет
Максимальная нагрузка
25
Материал
металл, дерево
Пол
для девочек
Ширина, см
38.5
Страна производитель
Россия
Санки Nika Санки Тимка 3К Т3К используются для катания и перевозки детей. Зима – время чудес и веселых развлечений! Детские санки – одна из главных зимних забав, возможность весело и активно провести время. Также, санки являются удобным транспортным средством, с помощью которого родители могут перевозить своих детей. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт. Практичные и удобные санки от российского производителя NIKA по достоинству оценят малыши и их родители. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Достоинства:
Комментарий:
Санки отличные, очень нравятся. Попробовали и на полозьях, и на колёсах- всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка порвана, нет крепежа и руководства по эксплуатации
Санки Тимка 3К - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Санки Тимка 3К
Достоинства:
Комментарий:
Санки отличные, очень нравятся. Попробовали и на полозьях, и на колёсах- всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка порвана, нет крепежа и руководства по эксплуатации