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Игра логическая "Шестеренки.Волшебство механики" купить с доставкой в Москве
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Игра логическая "Шестеренки.Волшебство механики"

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Игра логическая &quot;Шестеренки.Волшебство механики&quot; - фото 9
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1
Количество деталей
10
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  • Игра логическая &quot;Шестеренки.Волшебство механики&quot; - фото 2
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  • Игра логическая &quot;Шестеренки.Волшебство механики&quot; - фото 4
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  • Игра логическая &quot;Шестеренки.Волшебство механики&quot; - фото 7
  • Игра логическая &quot;Шестеренки.Волшебство механики&quot; - фото 8
  • Игра логическая &quot;Шестеренки.Волшебство механики&quot; - фото 9
  • Игра логическая &quot;Шестеренки.Волшебство механики&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 660 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577825
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Характеристики

Бренд
Bondibon
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
картон, пластик
Количество деталей
10
Комплектация
игровое поле, 16 игровых карточек, 10 шестеренок, 1 ключик, буклет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х5
Вес, г.
707

Описание товара Игра логическая "Шестеренки.Волшебство механики"

Настольная игра Bondibon Шестеренки.Волшебство механики BB5083 понравится любому ребенку. Дайте ребенку возможность почувствовать себя маленьким инженером!. Это же так интересно - самостоятельно закручивать шестеренки, собирать механизмы разной сложности и управлять ими. В головоломке Шестеренки. Волшебство механики от Bondibon Вас ждут яркие шестеренки разного размера, 18 заданий и 3 уровня сложности. В процессе игры Вам необходимо подключить шестерни, чтобы они вращались. Как заставить вращаться эти красочные шестерёнкиx Шестеренки крепятся в отверстия игровой доски. Установите их согласно заданию и попробуйте запустить механизм с помощью специального ключа из набора.

Отзывы о товаре Игра логическая "Шестеренки.Волшебство механики"




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Bondibon
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
картон, пластик
Количество деталей
10
Комплектация
игровое поле, 16 игровых карточек, 10 шестеренок, 1 ключик, буклет
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Bondibon Шестеренки.Волшебство механики BB5083 понравится любому ребенку. Дайте ребенку возможность почувствовать себя маленьким инженером!. Это же так интересно - самостоятельно закручивать шестеренки, собирать механизмы разной сложности и управлять ими. В головоломке Шестеренки. Волшебство механики от Bondibon Вас ждут яркие шестеренки разного размера, 18 заданий и 3 уровня сложности. В процессе игры Вам необходимо подключить шестерни, чтобы они вращались. Как заставить вращаться эти красочные шестерёнкиx Шестеренки крепятся в отверстия игровой доски. Установите их согласно заданию и попробуйте запустить механизм с помощью специального ключа из набора.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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