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Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091300, черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091300, черный

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Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 1
Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 2
Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 3
Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 4
Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 5
Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
  • Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 1
  • Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 2
  • Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 3
  • Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 4
  • Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 5
  • Душевая стойка Damixa Option DX218091300 с термостатом, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574429
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Размеры в упаковке, м
1.07х0.36х0.07
Вес, кг.
1.55

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091300, черный

Минималистичный датский дизайн теперь в трендовом матовом черном исполнении. Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Увеличенные душевые лейки позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Верхний душ диаметром 230 мм, ручной душ диаметром 120 мм. Длина душевой шт.анги составляет 1030-1460 мм, ее можно установить на любой высоте и комфортно пользоваться душем людям любого роста. Термостатический картридж новейшего поколения моментально реагирует на изменения температуры или давления и защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений. Наши инженеры рассчитали оптимальное расстояние между форсунками для распределения напора воды равномерно по всей лейке. В комплекте имеется душевой шланг с защитой от перекручивания.



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Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091300, черный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Описание
Минималистичный датский дизайн теперь в трендовом матовом черном исполнении. Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Увеличенные душевые лейки позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Верхний душ диаметром 230 мм, ручной душ диаметром 120 мм. Длина душевой шт.анги составляет 1030-1460 мм, ее можно установить на любой высоте и комфортно пользоваться душем людям любого роста. Термостатический картридж новейшего поколения моментально реагирует на изменения температуры или давления и защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений. Наши инженеры рассчитали оптимальное расстояние между форсунками для распределения напора воды равномерно по всей лейке. В комплекте имеется душевой шланг с защитой от перекручивания.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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