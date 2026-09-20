Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термогигрометры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571904
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 украсит собой интерьер дома или офиса благодаря стильному дизайну и цветному ЖК-экрану. Этот небольшой гаджет умеет измерять температуру и уровень влажности воздуха в помещении – с ним вы всегда будете в курсе ключевых параметров микроклимата. Также прибор показывает время, дату и день недели. Вся информация наглядно представлена на удобном экране с подсветкой, значения параметров окрашены в разные цвета. Levenhuk Wezzer PLUS LP10 может работать от батареек или от сети. Откидная подставка позволяет с удобством разместить термогигрометр на прикроватной тумбочке, подоконнике или рабочем столе.
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 украсит собой интерьер дома или офиса благодаря стильному дизайну и цветному ЖК-экрану. Этот небольшой гаджет умеет измерять температуру и уровень влажности воздуха в помещении – с ним вы всегда будете в курсе ключевых параметров микроклимата. Также прибор показывает время, дату и день недели. Вся информация наглядно представлена на удобном экране с подсветкой, значения параметров окрашены в разные цвета. Levenhuk Wezzer PLUS LP10 может работать от батареек или от сети. Откидная подставка позволяет с удобством разместить термогигрометр на прикроватной тумбочке, подоконнике или рабочем столе.
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10