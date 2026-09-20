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Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 купить с доставкой в Москве
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Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80

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Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 1
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 2
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 3
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 4
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 5
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 6
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 7
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 8
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 9
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 10
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 11
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 12
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Метеостанции
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 1
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 2
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 3
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 4
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 5
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 6
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 7
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 8
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 9
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 10
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 11
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 12
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571888
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Метеостанции
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
есть
Дополнительные функции
календарь, будильник, часы, гигрометр, термометр
Измерение температуры (OUT)
есть
Передача данных
частота радиосигнала 433,92 МГц
Питание
2 х AАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х13
Вес, г.
490

Описание товара Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80

Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 – прибор, который поддерживает дистанционное управление с мобильных устройств по Wi-Fi и Bluetooth. В комплекте с погодной станцией поставляется беспроводной внешний датчик, что позволяет следить за изменениями как микроклимата в помещении, так и погоды на улице. Основной блок можно разместить на прикроватной тумбочке или подоконнике, датчик – повесить на стену. Расстояние между устройствами может достигать 100 метров. Ключевое преимущество Levenhuk Wezzer PLUS LP80 – прогноз погоды на 5 дней, который выводится на большой цветной ЖК-экран в виде блоков с пиктограммами. На экране также отображаются метеоданные, собранные основным блоком и датчиком, время, дата и день недели. Максимальные и минимальные значения температуры сохраняются в памяти прибора. Есть возможность устанавливать будильник и сигналы оповещения о некомфортной температуре на улице и дома. Удобно, что предельные значения пользователь может задать самостоятельно. Питание погодной станции осуществляется от батареек или от сети. Когда прибор подключен к сети, он может соединяться с мобильными устройствами по Wi-Fi. Это позволяет управлять станцией на расстоянии и моментально узнавать точные результаты измерений через приложение «Tuya smart» в своем смартфоне, не прибегая к каким-либо погодным сервисам.

Отзывы о товаре Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Метеостанции
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
есть
Дополнительные функции
календарь, будильник, часы, гигрометр, термометр
Измерение температуры (OUT)
есть
Передача данных
частота радиосигнала 433,92 МГц
Питание
2 х AАА
Страна производитель
Китай
Описание
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 – прибор, который поддерживает дистанционное управление с мобильных устройств по Wi-Fi и Bluetooth. В комплекте с погодной станцией поставляется беспроводной внешний датчик, что позволяет следить за изменениями как микроклимата в помещении, так и погоды на улице. Основной блок можно разместить на прикроватной тумбочке или подоконнике, датчик – повесить на стену. Расстояние между устройствами может достигать 100 метров. Ключевое преимущество Levenhuk Wezzer PLUS LP80 – прогноз погоды на 5 дней, который выводится на большой цветной ЖК-экран в виде блоков с пиктограммами. На экране также отображаются метеоданные, собранные основным блоком и датчиком, время, дата и день недели. Максимальные и минимальные значения температуры сохраняются в памяти прибора. Есть возможность устанавливать будильник и сигналы оповещения о некомфортной температуре на улице и дома. Удобно, что предельные значения пользователь может задать самостоятельно. Питание погодной станции осуществляется от батареек или от сети. Когда прибор подключен к сети, он может соединяться с мобильными устройствами по Wi-Fi. Это позволяет управлять станцией на расстоянии и моментально узнавать точные результаты измерений через приложение «Tuya smart» в своем смартфоне, не прибегая к каким-либо погодным сервисам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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