Описание товара Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70

Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 – это многофункциональный прибор, который дает исчерпывающую информацию о погоде. Внешний радиодатчик определяет температуру, влажность и количество осадков. Он передает показания на основной блок станции, который, в свою очередь, проводит внутренние измерения, регистрируя температуру и влажность в помещении. Есть здесь и барометр, и метеопрогноз, а также индикаторы тенденций к изменениям параметров и оценка уровня общего комфорта – в станции продумано все, чтобы вы были в курсе капризов погоды и состояния микроклимата дома. У метеостанции есть цветной экран, разделенный на несколько зон. По центру можно увидеть символы прогноза погоды (5 иконок), атмосферное давление, время, дату и день недели. Слева расположены сведения о внешних температуре и влажности, а также история сохраненных значений метеопараметров в виде диаграммы. В памяти прибора фиксируются максимальные и минимальные значения влажности и температуры. Историю осадков тоже можно посмотреть – за день, неделю, месяц и даже год. Информация с дождемера отображается в правой части экрана, там же можно увидеть показания внутренних термометра и гигрометра. Levenhuk Wezzer PLUS LP70 позволяет установить несколько типов сигналов. Во-первых, это погодные оповещения – о достижении определенного уровня выпавших осадков и внешней температуры.Значения пользователь может задать самостоятельно. Во-вторых, это сигнал будильника, который при желании можно отложить, чтобы поспать еще 5 минут.