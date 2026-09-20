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Душ ручной Hansgrohe Pulsify 1jet 24120700, матовый белый купить с доставкой в Москве
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Душ ручной Hansgrohe Pulsify 1jet 24120700, матовый белый

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Душ ручной Hansgrohe Pulsify 1jet 24120700, матовый белый - фото 1
Душ ручной Hansgrohe Pulsify 1jet 24120700, матовый белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
  • Душ ручной Hansgrohe Pulsify 1jet 24120700, матовый белый - фото 1
  • Душ ручной Hansgrohe Pulsify 1jet 24120700, матовый белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560003
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Размеры в упаковке, см
24х11х5
Вес, г.
300

Описание товара Душ ручной Hansgrohe Pulsify 1jet 24120700, матовый белый

Ручной душ на 1 режим струи. Выполнен из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости.

Отзывы о товаре Душ ручной Hansgrohe Pulsify 1jet 24120700, матовый белый




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Описание
Ручной душ на 1 режим струи. Выполнен из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душ ручной Hansgrohe Pulsify 1jet 24120700, матовый белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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