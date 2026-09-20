Top.Mail.Ru
Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 1
Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 2
Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 3
Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 4
Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 5
Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 6
Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 7
Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 1
  • Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 2
  • Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 3
  • Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 4
  • Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 5
  • Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 6
  • Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 7
  • Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554565
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SunWind
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Особенности рисунка
цветы
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
мультиколор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х3
Вес, кг.
1.3

Описание товара Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок

Электронные весы SunWind SSB051 простой и удобный способ контролировать свой вес. Материал корпуса весов - закаленное стекло, которое способно выдержать нагрузку до 180 кг, при этом точность измерения достигает 100 г. При перегрузке срабатывает индикатор. Питание весов от батарейки типа CR2032.



Теги товара: стеклянные

Отзывы о товаре Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SunWind
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Особенности рисунка
цветы
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
мультиколор
Страна производитель
Китай
Описание
Электронные весы SunWind SSB051 простой и удобный способ контролировать свой вес. Материал корпуса весов - закаленное стекло, которое способно выдержать нагрузку до 180 кг, при этом точность измерения достигает 100 г. При перегрузке срабатывает индикатор. Питание весов от батарейки типа CR2032.


Теги товара: стеклянные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...