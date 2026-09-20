Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554565
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Особенности рисунка
цветы
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
мультиколор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х3
Вес, кг.
1.3
Описание товара Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок
Электронные весы SunWind SSB051 простой и удобный способ контролировать свой вес. Материал корпуса весов - закаленное стекло, которое способно выдержать нагрузку до 180 кг, при этом точность измерения достигает 100 г. При перегрузке срабатывает индикатор. Питание весов от батарейки типа CR2032.
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Теги товара: стеклянные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Особенности рисунка
цветы
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
мультиколор
Страна производитель
Китай
Электронные весы SunWind SSB051 простой и удобный способ контролировать свой вес. Материал корпуса весов - закаленное стекло, которое способно выдержать нагрузку до 180 кг, при этом точность измерения достигает 100 г. При перегрузке срабатывает индикатор. Питание весов от батарейки типа CR2032.
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, российские
Теги товара: стеклянные
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, российские
Теги товара: стеклянные
Весы напольные электронные SunWind SSB051 макс.180кг рисунок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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