Смеситель для биде Lemark Bronx (LM3708GM)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
7.2
Длина излива
13.5
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%17 891 руб. 21 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552561
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для биде
Высота, см
12.8
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
7.2
Длина излива
13.5
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х9
Вес, кг.
2.25
Описание товара Смеситель для биде Lemark Bronx (LM3708GM)
Смеситель для биде Lemark Bronx (LM3708GM)
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Бренд
Тип товара
Смеситель для биде
Высота, см
12.8
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
7.2
Длина излива
13.5
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Смеситель для биде Lemark Bronx (LM3708GM)
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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