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Подключение для душевого шланга Lemark (LM1185C) купить с доставкой в Москве
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Подключение для душевого шланга Lemark (LM1185C)

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Подключение для душевого шланга Lemark (LM1185C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
1 870 руб.  4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551783
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
410

Описание товара Подключение для душевого шланга Lemark (LM1185C)

Представляем вашему вниманию высококачественное подключение для душевого шланга от известного бренда Lemark. Это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и стиль в ванной комнате. Подключение для душевого шланга выполнено из прочной латуни, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Этот материал не только гарантирует долговечность, но и придает изделию эстетичный вид, что особенно важно для создания гармоничного интерьера. Выбирая подключение для душевого шланга Lemark, вы инвестируете в надежное и стильное решение для вашего дома. Этот продукт идеально подходит как для нового ремонта, так и для обновления существующего интерьера. Доверьтесь качеству и стилю от Lemark — выберите лучшее для своего комфорта.

Отзывы о товаре Подключение для душевого шланга Lemark (LM1185C)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию высококачественное подключение для душевого шланга от известного бренда Lemark. Это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и стиль в ванной комнате. Подключение для душевого шланга выполнено из прочной латуни, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Этот материал не только гарантирует долговечность, но и придает изделию эстетичный вид, что особенно важно для создания гармоничного интерьера. Выбирая подключение для душевого шланга Lemark, вы инвестируете в надежное и стильное решение для вашего дома. Этот продукт идеально подходит как для нового ремонта, так и для обновления существующего интерьера. Доверьтесь качеству и стилю от Lemark — выберите лучшее для своего комфорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подключение для душевого шланга Lemark (LM1185C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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