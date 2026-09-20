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Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G) купить с доставкой в Москве
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Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G)

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Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G) - фото 1
Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G) - фото 2
Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G) - фото 3
Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
белый/золото
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
металл/пластик
Кол-во режимов лейки
1
  • Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G) - фото 1
  • Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G) - фото 2
  • Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G) - фото 3
  • Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
5 876 руб.  6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551762
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
22.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
7.8
Цвет
белый/золото
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
металл/пластик
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
7.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х7
Вес, г.
350

Описание товара Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G)

Душевая лейка из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости. Вся продукция компании Lemark комплектуется только европейскими компонентами. Lemark на сегодняшний день заслужено считается одним из лидеров в производстве сантехники.

Отзывы о товаре Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
22.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
7.8
Цвет
белый/золото
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
металл/пластик
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
7.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая лейка из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости. Вся продукция компании Lemark комплектуется только европейскими компонентами. Lemark на сегодняшний день заслужено считается одним из лидеров в производстве сантехники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007G) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5876 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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