Душевая система Lemark Bronx (LM3772GM)
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Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%75 042 руб. 88 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551070
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
161.50 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.45х0.15
Вес, кг.
6.6
Описание товара Душевая система Lemark Bronx (LM3772GM)
Серия BRONX. Комплектация: Поворотный излив с аэратором Neoperl Perlator Термостатический картридж Vernet с гелевым термоэлементом и фиксатором 4-позиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Аксессуары в комплекте (верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм, 3-функциональная лейка ?110x243 мм, регулируемое по высоте крепление для лейки, душевой шланг 1,5 м)<li>Присоединительная группа для настенного крепления ?” Металлическая рукоятка</li></span>
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Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
161.50 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Серия BRONX. Комплектация: Поворотный излив с аэратором Neoperl Perlator Термостатический картридж Vernet с гелевым термоэлементом и фиксатором 4-позиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Аксессуары в комплекте (верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм, 3-функциональная лейка ?110x243 мм, регулируемое по высоте крепление для лейки, душевой шланг 1,5 м)<li>Присоединительная группа для настенного крепления ?” Металлическая рукоятка</li></span>
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Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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