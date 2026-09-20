Душевая система Lemark Bronx (LM3772BL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%59 007 руб. 69 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551069
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
161.50 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.45х0.15
Вес, кг.
6.6
Описание товара Душевая система Lemark Bronx (LM3772BL)
Душевая система Lemark Bronx (LM3772BL). Комплектация: душевая система, паспорт.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 56 390 руб.14098 руб. в СплитДушевая система Damixa Jupiter 977810000 хром
-
В наличииЦена 56 390 руб.14098 руб. в СплитДушевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo ...
-
В наличииЦена 56 790 руб.14198 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936810300...
-
В наличииЦена 57 690 руб.14423 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото
-
В наличииЦена 58 090 руб.14523 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный ма...
-
В наличииЦена 59 590 руб.14898 руб. в СплитДушевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandin...
-
В наличииЦена 60 390 руб.15098 руб. в СплитДушевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром
-
В наличииЦена 61 190 руб.15298 руб. в СплитДушевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandin...
-
В наличииЦена 64 590 руб.16148 руб. в СплитДушевая система Damixa Apollo 947760300 черный
-
В наличииЦена 66 790 руб.16698 руб. в СплитДушевая система AM.PM Func F078F700 хром
-
В наличииЦена 66 990 руб.16748 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром
-
В наличииЦена 67 490 руб.16873 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
161.50 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Душевая система Lemark Bronx (LM3772BL). Комплектация: душевая система, паспорт.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Душевая система Lemark Bronx (LM3772BL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая система Lemark Bronx (LM3772BL)