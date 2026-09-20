Душевая система Lemark Bronx (LM3762GM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%65 321 руб. 76 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551066
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
161.50 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.45х0.15
Вес, кг.
6.6
Описание товара Душевая система Lemark Bronx (LM3762GM)
Душевая система Lemark Bronx (LM3762GM). Комплектация: душевая система, паспорт.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 64 590 руб.16148 руб. в СплитДушевая система Damixa Apollo 947760300 черный
-
В наличииЦена 66 790 руб.16698 руб. в СплитДушевая система AM.PM Func F078F700 хром
-
В наличииЦена 66 990 руб.16748 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром
-
В наличииЦена 67 490 руб.16873 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром
-
В наличииЦена 70 690 руб.17673 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F422, черный
-
В наличииЦена 71 190 руб.17798 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный
-
В наличииЦена 71 290 руб.17823 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936750000...
-
В наличииЦена 73 190 руб.18298 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Like F0780564 хром
-
В наличииЦена 73 390 руб.18348 руб. в СплитДушевая система AM.PM Func F078F722 черный
-
В наличииЦена 74 590 руб. 80 190 руб.18648 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F200 хром
-
В наличииЦена 74 690 руб.18673 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300...
-
В наличииЦена 76 290 руб.19073 руб. в СплитДушевая система Damixa Merkur 940730000 хром
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
161.50 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Развернуть
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Душевая система Lemark Bronx (LM3762GM). Комплектация: душевая система, паспорт.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Душевая система Lemark Bronx (LM3762GM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая система Lemark Bronx (LM3762GM)