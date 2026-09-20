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Душевая система Lemark Bronx (LM3722GM) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Lemark Bronx (LM3722GM)

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Душевая система Lemark Bronx (LM3722GM) - фото 1
Душевая система Lemark Bronx (LM3722GM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
да
  • Душевая система Lemark Bronx (LM3722GM) - фото 1
  • Душевая система Lemark Bronx (LM3722GM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
53 234 руб.  62 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551060
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х45х9
Вес, кг.
6.6

Описание товара Душевая система Lemark Bronx (LM3722GM)

Серия BRONX. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal&lt;sup&gt; &lt;/sup&gt;35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм Держатель верхней душевой лейки 346 мм 3-функциональная лейка ?110х243 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 2 м Подключение для душевого шланга Металлическая рукоятка

Отзывы о товаре Душевая система Lemark Bronx (LM3722GM)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Серия BRONX. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal&lt;sup&gt; &lt;/sup&gt;35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм Держатель верхней душевой лейки 346 мм 3-функциональная лейка ?110х243 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 2 м Подключение для душевого шланга Металлическая рукоятка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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