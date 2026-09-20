Душевая система Lemark Bronx (LM3722GM)
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Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%53 234 руб. 62 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551060
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х45х9
Вес, кг.
6.6
Описание товара Душевая система Lemark Bronx (LM3722GM)
Серия BRONX. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal<sup> </sup>35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм Держатель верхней душевой лейки 346 мм 3-функциональная лейка ?110х243 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 2 м Подключение для душевого шланга Металлическая рукоятка
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Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
графит
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Развернуть
Страна производитель
Китай
Серия BRONX. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal<sup> </sup>35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм Держатель верхней душевой лейки 346 мм 3-функциональная лейка ?110х243 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 2 м Подключение для душевого шланга Металлическая рукоятка
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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