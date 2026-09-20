Душевая система Lemark Bronx (LM3722BL)
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Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%43 422 руб. 51 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551059
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х45х9
Вес, кг.
6.6
Описание товара Душевая система Lemark Bronx (LM3722BL)
Серия BRONX. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal<sup> </sup>35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм Держатель верхней душевой лейки 346 мм 3-функциональная лейка ?110х243 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 2 м Подключение для душевого шланга Металлическая рукоятка
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Серия BRONX. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal<sup> </sup>35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм Держатель верхней душевой лейки 346 мм 3-функциональная лейка ?110х243 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 2 м Подключение для душевого шланга Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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