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Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3718BL) купить с доставкой в Москве
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Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3718BL)

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Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3718BL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
черный
Монтаж
на стену
Управление
рычажное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
19 411 руб.  22 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551049
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Чехия
Цвет
черный
Комплектация
гигиенический душ, паспорт.
Монтаж
на стену
Управление
рычажное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х16
Вес, кг.
2.5

Описание товара Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3718BL)

Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3718BL)

Отзывы о товаре Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3718BL)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Чехия
Цвет
черный
Комплектация
гигиенический душ, паспорт.
Монтаж
на стену
Управление
рычажное
Страна производитель
Китай
Описание
Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3718BL)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3718BL) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 19411 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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