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Раковина мебельная 80см AM.PM Sensation M30WPC0801WG белый купить с доставкой в Москве
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Раковина мебельная 80см AM.PM Sensation M30WPC0801WG белый

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Раковина мебельная 80см AM.PM Sensation M30WPC0801WG белый - фото 1
Раковина мебельная 80см AM.PM Sensation M30WPC0801WG белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина мебельная 80см AM.PM Sensation M30WPC0801WG белый - фото 1
  • Раковина мебельная 80см AM.PM Sensation M30WPC0801WG белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
90 290 руб.  97 020 руб. 
Начислим 5418 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Раковина мебельная 80см AM.PM Sensation M30WPC0801WG белый
90 290 руб. -7%
97 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
10
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - литьевой мрамор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
на тумбу
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
81
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х49х10
Вес, кг.
16

Описание товара Раковина мебельная 80см AM.PM Sensation M30WPC0801WG белый

Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic вдохновленная природными органическими формами доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное но и технологически сложное решение которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина мебельная 80см AM.PM Sensation M30WPC0801WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
10
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - литьевой мрамор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
на тумбу
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
81
Страна производитель
Китай
Описание
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic вдохновленная природными органическими формами доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное но и технологически сложное решение которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина мебельная 80см AM.PM Sensation M30WPC0801WG белый - по цене 90290 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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