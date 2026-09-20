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Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000

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Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 1
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 2
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 3
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 4
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 5
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 6
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 7
Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
24 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 1
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 2
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 3
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 4
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 5
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 6
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 7
  • Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541642
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
24 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие
Размеры в упаковке, м
1.07х0.36х0.09
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000

Целая линейка душевых систем коллекции Option представлена в двух геометрических формах душей – квадрат и круг а также с разнообразным набором функций на все случаи жизни. Термостат душевых систем в элегантных современных размерах предотвратит от ожогов и станет изящным аксессуаром.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Option DX218092000




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
24 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие
Описание
Целая линейка душевых систем коллекции Option представлена в двух геометрических формах душей – квадрат и круг а также с разнообразным набором функций на все случаи жизни. Термостат душевых систем в элегантных современных размерах предотвратит от ожогов и станет изящным аксессуаром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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