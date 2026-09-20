Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538629
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40
Discovery Crafts DHD 40 – это налобная лупа с комбинируемыми линзами, которая позволяет использовать разные увеличения. Сочетая линзы между собой, можно получить наиболее подходящую кратность для решения конкретной задачи. Также лупа имеет подсветку и позволяет регулировать длину головного крепления. Это очень удобный увеличительный прибор для работы и хобби. Помимо основных линз для двух глаз лупа снабжена и дополнительной небольшой линзой для правого глаза. Именно с ее помощью можно получить максимальную кратность, также ее можно откидывать вбок. Материал всех линз – полимерное оптическое стекло. Он прочное, передает контрастную и четкую картинку и весит меньше, чем обычное стекло. Последняя особенность делает лупу легче, а значит, и удобнее при длительном использовании. Подсветка светодиодная и работает от батареек. Угол наклона подсветки можно регулировать, чтобы более точно и равномерно освещать рабочую область.
Discovery Crafts DHD 40 – это налобная лупа с комбинируемыми линзами, которая позволяет использовать разные увеличения. Сочетая линзы между собой, можно получить наиболее подходящую кратность для решения конкретной задачи. Также лупа имеет подсветку и позволяет регулировать длину головного крепления. Это очень удобный увеличительный прибор для работы и хобби. Помимо основных линз для двух глаз лупа снабжена и дополнительной небольшой линзой для правого глаза. Именно с ее помощью можно получить максимальную кратность, также ее можно откидывать вбок. Материал всех линз – полимерное оптическое стекло. Он прочное, передает контрастную и четкую картинку и весит меньше, чем обычное стекло. Последняя особенность делает лупу легче, а значит, и удобнее при длительном использовании. Подсветка светодиодная и работает от батареек. Угол наклона подсветки можно регулировать, чтобы более точно и равномерно освещать рабочую область.
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40