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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 купить с доставкой в Москве
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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40

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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 1
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 2
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 3
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 4
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 5
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 6
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 7
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 8
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 9
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 1
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 2
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 3
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 4
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 5
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 6
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 7
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 8
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 9
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538629
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Размеры в упаковке, см
34х24х7
Вес, г.
615

Описание товара Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40

Discovery Crafts DHD 40 – это налобная лупа с комбинируемыми линзами, которая позволяет использовать разные увеличения. Сочетая линзы между собой, можно получить наиболее подходящую кратность для решения конкретной задачи. Также лупа имеет подсветку и позволяет регулировать длину головного крепления. Это очень удобный увеличительный прибор для работы и хобби. Помимо основных линз для двух глаз лупа снабжена и дополнительной небольшой линзой для правого глаза. Именно с ее помощью можно получить максимальную кратность, также ее можно откидывать вбок. Материал всех линз – полимерное оптическое стекло. Он прочное, передает контрастную и четкую картинку и весит меньше, чем обычное стекло. Последняя особенность делает лупу легче, а значит, и удобнее при длительном использовании. Подсветка светодиодная и работает от батареек. Угол наклона подсветки можно регулировать, чтобы более точно и равномерно освещать рабочую область.

Отзывы о товаре Лупа налобная Discovery Crafts DHD 40




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Описание
Discovery Crafts DHD 40 – это налобная лупа с комбинируемыми линзами, которая позволяет использовать разные увеличения. Сочетая линзы между собой, можно получить наиболее подходящую кратность для решения конкретной задачи. Также лупа имеет подсветку и позволяет регулировать длину головного крепления. Это очень удобный увеличительный прибор для работы и хобби. Помимо основных линз для двух глаз лупа снабжена и дополнительной небольшой линзой для правого глаза. Именно с ее помощью можно получить максимальную кратность, также ее можно откидывать вбок. Материал всех линз – полимерное оптическое стекло. Он прочное, передает контрастную и четкую картинку и весит меньше, чем обычное стекло. Последняя особенность делает лупу легче, а значит, и удобнее при длительном использовании. Подсветка светодиодная и работает от батареек. Угол наклона подсветки можно регулировать, чтобы более точно и равномерно освещать рабочую область.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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