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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 купить с доставкой в Москве
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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20

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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 1
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 2
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 3
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 4
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 5
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 6
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 7
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 8
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 9
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 1
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 2
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 3
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 4
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 5
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 6
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 7
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 8
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 9
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538627
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
255

Описание товара Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20

Налобная лупа Discovery Crafts DHD 20 предназначена для выполнения точных работ и дает возможность выбирать из нескольких увеличений. Эта лупа станет хорошим выбором для технического хобби или работы, которая требует особого внимания к мелким деталям, например ремонта часов, оценки ювелирных изделий, пайки, моделирования и проч. Оптическая система состоит из комбинируемых линз: две основные установлены друг за другом (в них можно смотреть обоими глазами одновременно), дополнительную можно откидывать вбок (она предназначена только для одного глаза). Материал оптики – полимерное оптическое стекло, достаточно легкое, что хорошо для длительных наблюдений, но при этом вполне прочное и долговечное. Лупа снабжена подсветкой, которая работает от батареек. Удобно, что есть регулировка наклона, – это позволяет более точно настроить освещение рабочей области. Для фиксирования лупы на голове используется регулируемое по длине крепление.

Отзывы о товаре Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Описание
Налобная лупа Discovery Crafts DHD 20 предназначена для выполнения точных работ и дает возможность выбирать из нескольких увеличений. Эта лупа станет хорошим выбором для технического хобби или работы, которая требует особого внимания к мелким деталям, например ремонта часов, оценки ювелирных изделий, пайки, моделирования и проч. Оптическая система состоит из комбинируемых линз: две основные установлены друг за другом (в них можно смотреть обоими глазами одновременно), дополнительную можно откидывать вбок (она предназначена только для одного глаза). Материал оптики – полимерное оптическое стекло, достаточно легкое, что хорошо для длительных наблюдений, но при этом вполне прочное и долговечное. Лупа снабжена подсветкой, которая работает от батареек. Удобно, что есть регулировка наклона, – это позволяет более точно настроить освещение рабочей области. Для фиксирования лупы на голове используется регулируемое по длине крепление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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