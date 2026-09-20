Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20
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Характеристики
Описание товара Лупа налобная Discovery Crafts DHD 20
Налобная лупа Discovery Crafts DHD 20 предназначена для выполнения точных работ и дает возможность выбирать из нескольких увеличений. Эта лупа станет хорошим выбором для технического хобби или работы, которая требует особого внимания к мелким деталям, например ремонта часов, оценки ювелирных изделий, пайки, моделирования и проч. Оптическая система состоит из комбинируемых линз: две основные установлены друг за другом (в них можно смотреть обоими глазами одновременно), дополнительную можно откидывать вбок (она предназначена только для одного глаза). Материал оптики – полимерное оптическое стекло, достаточно легкое, что хорошо для длительных наблюдений, но при этом вполне прочное и долговечное. Лупа снабжена подсветкой, которая работает от батареек. Удобно, что есть регулировка наклона, – это позволяет более точно настроить освещение рабочей области. Для фиксирования лупы на голове используется регулируемое по длине крепление.
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