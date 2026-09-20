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Бинокль Levenhuk Travel 8x40 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Levenhuk Travel 8x40

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Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 2
Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 3
Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 4
Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 5
Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 6
Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 7
Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 8
Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 9
Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x40 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538505
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
875

Описание товара Бинокль Levenhuk Travel 8x40

Бинокль Levenhuk Travel 8x40 – оптический прибор в прочном алюминиевом корпусе. Он станет вашим надежным спутником на охоте и рыбалке, при разведывании местности в походе и путешествии. Изучать окрестности можно на увеличении 8 крат. Одно из достоинств бинокля – широкое поле зрения: это отличная возможность наблюдать за перемещениями групп объектов, будь то люди, животные или транспортные средства. Материалом оптики Levenhuk Travel 8x40 послужило качественное стекло BK-7 с полным просветлением, в основе оптической схемы лежат призмы Porro. Поэтому картинка радует ясностью, оптимальным контрастом и четкостью. Сфокусироваться на объектах можно на дистанции от 6 метров, настройка резкости осуществляется легко и быстро благодаря центральной фокусировке. Предусмотрена возможность складывать наглазники и подстраивать диоптрии. Бинокль может быть установлен на стандартный штатив (адаптер приобретается отдельно).

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Travel 8x40




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk Travel 8x40 – оптический прибор в прочном алюминиевом корпусе. Он станет вашим надежным спутником на охоте и рыбалке, при разведывании местности в походе и путешествии. Изучать окрестности можно на увеличении 8 крат. Одно из достоинств бинокля – широкое поле зрения: это отличная возможность наблюдать за перемещениями групп объектов, будь то люди, животные или транспортные средства. Материалом оптики Levenhuk Travel 8x40 послужило качественное стекло BK-7 с полным просветлением, в основе оптической схемы лежат призмы Porro. Поэтому картинка радует ясностью, оптимальным контрастом и четкостью. Сфокусироваться на объектах можно на дистанции от 6 метров, настройка резкости осуществляется легко и быстро благодаря центральной фокусировке. Предусмотрена возможность складывать наглазники и подстраивать диоптрии. Бинокль может быть установлен на стандартный штатив (адаптер приобретается отдельно).
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Отзывы


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