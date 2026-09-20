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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538505
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Бинокль Levenhuk Travel 8x40 – оптический прибор в прочном алюминиевом корпусе. Он станет вашим надежным спутником на охоте и рыбалке, при разведывании местности в походе и путешествии. Изучать окрестности можно на увеличении 8 крат. Одно из достоинств бинокля – широкое поле зрения: это отличная возможность наблюдать за перемещениями групп объектов, будь то люди, животные или транспортные средства. Материалом оптики Levenhuk Travel 8x40 послужило качественное стекло BK-7 с полным просветлением, в основе оптической схемы лежат призмы Porro. Поэтому картинка радует ясностью, оптимальным контрастом и четкостью. Сфокусироваться на объектах можно на дистанции от 6 метров, настройка резкости осуществляется легко и быстро благодаря центральной фокусировке. Предусмотрена возможность складывать наглазники и подстраивать диоптрии. Бинокль может быть установлен на стандартный штатив (адаптер приобретается отдельно).
Бинокль Levenhuk Travel 8x40 – оптический прибор в прочном алюминиевом корпусе. Он станет вашим надежным спутником на охоте и рыбалке, при разведывании местности в походе и путешествии. Изучать окрестности можно на увеличении 8 крат. Одно из достоинств бинокля – широкое поле зрения: это отличная возможность наблюдать за перемещениями групп объектов, будь то люди, животные или транспортные средства. Материалом оптики Levenhuk Travel 8x40 послужило качественное стекло BK-7 с полным просветлением, в основе оптической схемы лежат призмы Porro. Поэтому картинка радует ясностью, оптимальным контрастом и четкостью. Сфокусироваться на объектах можно на дистанции от 6 метров, настройка резкости осуществляется легко и быстро благодаря центральной фокусировке. Предусмотрена возможность складывать наглазники и подстраивать диоптрии. Бинокль может быть установлен на стандартный штатив (адаптер приобретается отдельно).
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