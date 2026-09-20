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Бинокль Discovery Flint 12x50 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Discovery Flint 12x50

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Бинокль Discovery Flint 12x50 - фото 9
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Discovery Flint 12x50 - фото 1
  • Бинокль Discovery Flint 12x50 - фото 2
  • Бинокль Discovery Flint 12x50 - фото 3
  • Бинокль Discovery Flint 12x50 - фото 4
  • Бинокль Discovery Flint 12x50 - фото 5
  • Бинокль Discovery Flint 12x50 - фото 6
  • Бинокль Discovery Flint 12x50 - фото 7
  • Бинокль Discovery Flint 12x50 - фото 8
  • Бинокль Discovery Flint 12x50 - фото 9
  • Бинокль Discovery Flint 12x50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538485
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, кг.
1

Описание товара Бинокль Discovery Flint 12x50

Перед вами 12-кратный бинокль, который позволяет детально изучать даже очень сильно удаленные объекты. Наблюдения можно вести с рук или со штатива – так картинка будет более стабильной. Возможности бинокля Discovery Flint 12x50 пригодятся при выслеживании дичи на охоте, поиске тропы или места для стоянки во время похода, изучении ландшафтов и отдельно стоящих объектов. Прибор легко адаптировать под нужды пользователя – здесь присутствуют все необходимые настройки. В оптической схеме используются классические Porro-призмы и линзы из стекла BK-7. Все элементы дополнены несколькими слоями просветления, что повышает контраст картинки и делает ее более яркой и лучше читаемой в условиях слабой освещенности, например в сумерках. Несмотря на высокое увеличение, бинокль обладает достаточно широким полем зрения – можно без труда наблюдать за быстро движущимися объектами. Доступны настройка резкости изображения (центральный барабан), корректировка диоптрий (кольцо на правом окуляре), регулировка межзрачкового расстояния. Наглазники имеют складывающуюся конструкцию. Надежность биноклю дарит металлический корпус. Он хорошо защищает от случайных повреждений и более долговечен, чем пластиковый. По бокам есть фактурные вставки, улучшающие захват. Также присутствует резьбовое крепление для установки бинокля на стандартный штатив.

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Flint 12x50




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Перед вами 12-кратный бинокль, который позволяет детально изучать даже очень сильно удаленные объекты. Наблюдения можно вести с рук или со штатива – так картинка будет более стабильной. Возможности бинокля Discovery Flint 12x50 пригодятся при выслеживании дичи на охоте, поиске тропы или места для стоянки во время похода, изучении ландшафтов и отдельно стоящих объектов. Прибор легко адаптировать под нужды пользователя – здесь присутствуют все необходимые настройки. В оптической схеме используются классические Porro-призмы и линзы из стекла BK-7. Все элементы дополнены несколькими слоями просветления, что повышает контраст картинки и делает ее более яркой и лучше читаемой в условиях слабой освещенности, например в сумерках. Несмотря на высокое увеличение, бинокль обладает достаточно широким полем зрения – можно без труда наблюдать за быстро движущимися объектами. Доступны настройка резкости изображения (центральный барабан), корректировка диоптрий (кольцо на правом окуляре), регулировка межзрачкового расстояния. Наглазники имеют складывающуюся конструкцию. Надежность биноклю дарит металлический корпус. Он хорошо защищает от случайных повреждений и более долговечен, чем пластиковый. По бокам есть фактурные вставки, улучшающие захват. Также присутствует резьбовое крепление для установки бинокля на стандартный штатив.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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