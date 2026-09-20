Бинокль Discovery Flint 12x50
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Характеристики
Описание товара Бинокль Discovery Flint 12x50
Перед вами 12-кратный бинокль, который позволяет детально изучать даже очень сильно удаленные объекты. Наблюдения можно вести с рук или со штатива – так картинка будет более стабильной. Возможности бинокля Discovery Flint 12x50 пригодятся при выслеживании дичи на охоте, поиске тропы или места для стоянки во время похода, изучении ландшафтов и отдельно стоящих объектов. Прибор легко адаптировать под нужды пользователя – здесь присутствуют все необходимые настройки. В оптической схеме используются классические Porro-призмы и линзы из стекла BK-7. Все элементы дополнены несколькими слоями просветления, что повышает контраст картинки и делает ее более яркой и лучше читаемой в условиях слабой освещенности, например в сумерках. Несмотря на высокое увеличение, бинокль обладает достаточно широким полем зрения – можно без труда наблюдать за быстро движущимися объектами. Доступны настройка резкости изображения (центральный барабан), корректировка диоптрий (кольцо на правом окуляре), регулировка межзрачкового расстояния. Наглазники имеют складывающуюся конструкцию. Надежность биноклю дарит металлический корпус. Он хорошо защищает от случайных повреждений и более долговечен, чем пластиковый. По бокам есть фактурные вставки, улучшающие захват. Также присутствует резьбовое крепление для установки бинокля на стандартный штатив.
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