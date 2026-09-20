Бинокль Discovery Field 10x42

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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
полевой, для охоты
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538480
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Discovery Field 10x42 – это модель полевого бинокля с влагозащитой, созданная специально для охоты, походов и экспедиций. Возможности бинокля по достоинству оценят любители активного образа жизни и покорения дикой природы. В основе оптической схемы прибора лежат классические призмы Porro из стекла BK-7. Приближенное в 10 раз изображение радует глаз своей яркостью и хорошим контрастом – светопропускание оптической системы повышается за счет многослойного просветляющего покрытия, нанесенного на линзы. Корпус бинокля Discovery Field 10x42 изготовлен из прочного пластика и обрезинен. Поэтому прибор легче, чем многие другие полевые модели, и при этом его оптико-механические элементы надежно защищены от повреждений, пыли и влаги. Внешнее текстурированное покрытие повышает надежность хвата. Бинокль прост в настройке, что позволяет не тратить время на долгую подготовку к наблюдениям: объективы наводятся на резкость одновременно вращением центрального барабана. Для стационарных наблюдений бинокль можно установить на штатив (предусмотрено стандартное гнездо с заглушкой).
Discovery Field 10x42 – это модель полевого бинокля с влагозащитой, созданная специально для охоты, походов и экспедиций. Возможности бинокля по достоинству оценят любители активного образа жизни и покорения дикой природы. В основе оптической схемы прибора лежат классические призмы Porro из стекла BK-7. Приближенное в 10 раз изображение радует глаз своей яркостью и хорошим контрастом – светопропускание оптической системы повышается за счет многослойного просветляющего покрытия, нанесенного на линзы. Корпус бинокля Discovery Field 10x42 изготовлен из прочного пластика и обрезинен. Поэтому прибор легче, чем многие другие полевые модели, и при этом его оптико-механические элементы надежно защищены от повреждений, пыли и влаги. Внешнее текстурированное покрытие повышает надежность хвата. Бинокль прост в настройке, что позволяет не тратить время на долгую подготовку к наблюдениям: объективы наводятся на резкость одновременно вращением центрального барабана. Для стационарных наблюдений бинокль можно установить на штатив (предусмотрено стандартное гнездо с заглушкой).
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