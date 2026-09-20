Бинокль Discovery Elbrus 8x25
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Характеристики
Описание товара Бинокль Discovery Elbrus 8x25
Небольшой бинокль Discovery Elbrus 8x25 создан для тех, кто любит путешествовать налегке и нуждается в функциональном и удобном оптическом приборе для изучения окружающей природы и городской архитектуры. Бинокль оптимальным образом адаптирован под дневные наблюдения, передает картинку высокого качества, имеет весь необходимый функционал для настройки под пользователя. В оптической схеме применены современные roof-призмы, благодаря которым бинокль более компактен, чем аналогичные Porro-модели. Линзы и призмы сделаны из оптического стекла BK-7 и дополнены полным многослойным просветлением. Прибор создает четкое, контрастное и яркое изображение, мелкие детали объектов читаются ясно и во всех подробностях. Увеличение бинокля составляет 8 крат. Поле зрения широкое, что позволяет с комфортом наблюдать за быстро движущимися объектами. В бинокле предусмотрены центральная фокусировка, корректировка диоптрий на правом окуляре, возможность регулировки расстояния между зрачками. Также можно выбирать положение поворотно-выдвижных наглазников. Все настраивается очень просто и без усилий. Корпус бинокля сделан из пластика.
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