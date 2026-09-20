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Бинокль Discovery Elbrus 10x25 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Discovery Elbrus 10x25

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Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 1
Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 2
Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 3
Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 4
Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 5
Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 6
Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 7
Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 8
Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 9
Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 1
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 2
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 3
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 4
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 5
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 6
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 7
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 8
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 9
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x25 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538476
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
330

Описание товара Бинокль Discovery Elbrus 10x25

С биноклем Discovery Elbrus 10x25 любая прогулка станет более захватывающей и интересной. Этот небольшой оптический прибор отлично подходит для наблюдений за птицами, изучения ландшафтов, поиска оптимального маршрута или лагерной стоянки и решения многих других задач на открытой местности. Он удобен в использовании, легко помещается в небольшую сумку, создает контрастное и четкое изображение. Линзы и призмы сделаны из оптического стекла BK-7, поэтому мелкие детали объектов хорошо различимы даже с большого расстояния. Полное многослойное просветление делает картинку более насыщенной и яркой, улучшая качество наблюдений при переменной облачности. Оптика хорошо сбалансирована по кратности и ширине поля зрения: с одной стороны, удобно рассматривать сильно удаленные объекты, с другой, можно охватывать одним взглядом протяженные области. Для адаптации бинокля под свои нужды можно использовать ряд настроек: диоптрийную коррекцию, центральную фокусировку, регулировку межзрачкового расстояния. Также окуляры оборудованы поворотно-выдвижными наглазниками, которые помогают более удобно настроить бинокль. Корпус прибора выполнен из пластика.

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Elbrus 10x25




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
С биноклем Discovery Elbrus 10x25 любая прогулка станет более захватывающей и интересной. Этот небольшой оптический прибор отлично подходит для наблюдений за птицами, изучения ландшафтов, поиска оптимального маршрута или лагерной стоянки и решения многих других задач на открытой местности. Он удобен в использовании, легко помещается в небольшую сумку, создает контрастное и четкое изображение. Линзы и призмы сделаны из оптического стекла BK-7, поэтому мелкие детали объектов хорошо различимы даже с большого расстояния. Полное многослойное просветление делает картинку более насыщенной и яркой, улучшая качество наблюдений при переменной облачности. Оптика хорошо сбалансирована по кратности и ширине поля зрения: с одной стороны, удобно рассматривать сильно удаленные объекты, с другой, можно охватывать одним взглядом протяженные области. Для адаптации бинокля под свои нужды можно использовать ряд настроек: диоптрийную коррекцию, центральную фокусировку, регулировку межзрачкового расстояния. Также окуляры оборудованы поворотно-выдвижными наглазниками, которые помогают более удобно настроить бинокль. Корпус прибора выполнен из пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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