Штатив Falcon Eyes Green Line 1718C BHS-15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
карбон/металл
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
47
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538455
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
карбон/металл
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
47
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.8
Длина в сложенном состоянии, см
48.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х12х12
Вес, кг.
2.4
Описание товара Штатив Falcon Eyes Green Line 1718C BHS-15
Falcon Eyes Green Line 1718С BHS-15 – штатив с ногами и центральной колонной из карбона для камер весом до 15 кг. Максимальная рабочая высота 1718 мм. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 485 мм. Детали из карбона делают штатив легче - вес штатива с шаровой головкой составляет всего 1, 5 кг, а также обеспечивают длительный период эксплуатации без потери товарного вида. Подойдет для тех, кому нужен легкий, универсальный, устойчивый и высокий штатив с большой нагрузочной способностью.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
карбон/металл
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
47
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.8
Длина в сложенном состоянии, см
48.5
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes Green Line 1718С BHS-15 – штатив с ногами и центральной колонной из карбона для камер весом до 15 кг. Максимальная рабочая высота 1718 мм. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 485 мм. Детали из карбона делают штатив легче - вес штатива с шаровой головкой составляет всего 1, 5 кг, а также обеспечивают длительный период эксплуатации без потери товарного вида. Подойдет для тех, кому нужен легкий, универсальный, устойчивый и высокий штатив с большой нагрузочной способностью.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718C BHS-15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes Green Line 1718C BHS-15