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Осветитель светодиодный Godox ML30BI купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox ML30BI

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Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 1
Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 2
Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 3
Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 4
Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 5
Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 6
Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 7
Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 8
Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 9
Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель ML30Bi, рефлектор, рукоятка, защитная крышка, аккумуляторная площадка BC60, сетевой адаптер, кабель питания AC 5м, кабель питания DC 1, 5м, кабель питания DC 0, 2м, упаковка
Выходная мощность, Вт
40
Цветовая температура
2800-6500 К
  • Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox ML30BI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538402
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель ML30Bi, рефлектор, рукоятка, защитная крышка, аккумуляторная площадка BC60, сетевой адаптер, кабель питания AC 5м, кабель питания DC 1, 5м, кабель питания DC 0, 2м, упаковка
Выходная мощность, Вт
40
Цветовая температура
2800-6500 К
Габаритные размеры, см
12х8.8х8.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х16
Вес, кг.
2

Описание товара Осветитель светодиодный Godox ML30BI

ML30Bi самый маленький осветитель с круглым COB-светодиодом в линейке осветительных приборов Godox, готовый к вызову в любую минуту! Где бы вы ни находились, вы можете быстро приступить к работе, занимая при этом минимальное пространство. Полностью раскрыть потенциал осветителя поможет ассортимент специально разработанных совместимых светоформирующих насадок, включая софтбокс, сферический и прямоугольный рассеиватели, которые помогут создать различные световые эффекты и еще больше вдохновить на съемку. Получите удовольствие от путешествия в мир фотографии с ML30Bi!



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox ML30BI




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель ML30Bi, рефлектор, рукоятка, защитная крышка, аккумуляторная площадка BC60, сетевой адаптер, кабель питания AC 5м, кабель питания DC 1, 5м, кабель питания DC 0, 2м, упаковка
Выходная мощность, Вт
40
Цветовая температура
2800-6500 К
Габаритные размеры, см
12х8.8х8.8
Страна производитель
Китай
Описание
ML30Bi самый маленький осветитель с круглым COB-светодиодом в линейке осветительных приборов Godox, готовый к вызову в любую минуту! Где бы вы ни находились, вы можете быстро приступить к работе, занимая при этом минимальное пространство. Полностью раскрыть потенциал осветителя поможет ассортимент специально разработанных совместимых светоформирующих насадок, включая софтбокс, сферический и прямоугольный рассеиватели, которые помогут создать различные световые эффекты и еще больше вдохновить на съемку. Получите удовольствие от путешествия в мир фотографии с ML30Bi!


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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