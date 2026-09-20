Осветитель светодиодный Godox ML30BI
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель ML30Bi, рефлектор, рукоятка, защитная крышка, аккумуляторная площадка BC60, сетевой адаптер, кабель питания AC 5м, кабель питания DC 1, 5м, кабель питания DC 0, 2м, упаковка
Выходная мощность, Вт
40
Цветовая температура
2800-6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538402
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель ML30Bi, рефлектор, рукоятка, защитная крышка, аккумуляторная площадка BC60, сетевой адаптер, кабель питания AC 5м, кабель питания DC 1, 5м, кабель питания DC 0, 2м, упаковка
Выходная мощность, Вт
40
Цветовая температура
2800-6500 К
Габаритные размеры, см
12х8.8х8.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х16
Вес, кг.
2
Описание товара Осветитель светодиодный Godox ML30BI
ML30Bi самый маленький осветитель с круглым COB-светодиодом в линейке осветительных приборов Godox, готовый к вызову в любую минуту! Где бы вы ни находились, вы можете быстро приступить к работе, занимая при этом минимальное пространство. Полностью раскрыть потенциал осветителя поможет ассортимент специально разработанных совместимых светоформирующих насадок, включая софтбокс, сферический и прямоугольный рассеиватели, которые помогут создать различные световые эффекты и еще больше вдохновить на съемку. Получите удовольствие от путешествия в мир фотографии с ML30Bi!
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель ML30Bi, рефлектор, рукоятка, защитная крышка, аккумуляторная площадка BC60, сетевой адаптер, кабель питания AC 5м, кабель питания DC 1, 5м, кабель питания DC 0, 2м, упаковка
Выходная мощность, Вт
40
Цветовая температура
2800-6500 К
Габаритные размеры, см
12х8.8х8.8
Страна производитель
Китай
ML30Bi самый маленький осветитель с круглым COB-светодиодом в линейке осветительных приборов Godox, готовый к вызову в любую минуту! Где бы вы ни находились, вы можете быстро приступить к работе, занимая при этом минимальное пространство. Полностью раскрыть потенциал осветителя поможет ассортимент специально разработанных совместимых светоформирующих насадок, включая софтбокс, сферический и прямоугольный рассеиватели, которые помогут создать различные световые эффекты и еще больше вдохновить на съемку. Получите удовольствие от путешествия в мир фотографии с ML30Bi!
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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