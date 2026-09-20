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Видеоокуляр ToupCam UA1000CA купить с доставкой в Москве
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Видеоокуляр ToupCam UA1000CA

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Видеоокуляр ToupCam UA1000CA - фото 1
Видеоокуляр ToupCam UA1000CA - фото 2
Видеоокуляр ToupCam UA1000CA - фото 3
Видеоокуляр ToupCam UA1000CA - фото 4
Видеоокуляр ToupCam UA1000CA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Видеоокуляр ToupCam UA1000CA - фото 1
  • Видеоокуляр ToupCam UA1000CA - фото 2
  • Видеоокуляр ToupCam UA1000CA - фото 3
  • Видеоокуляр ToupCam UA1000CA - фото 4
  • Видеоокуляр ToupCam UA1000CA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 825 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538341
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Характеристики

Бренд
ToupCam
Тип товара
Окуляр
Особенности
поддерживаются операционные системы Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 и 64 бит), OSx(Mac OS X), Linux
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, г.
500

Описание товара Видеоокуляр ToupCam UA1000CA

Видеоокуляр ToupCam UA1000CA – цифровая CMOS (КМОП) камера на базе сенсора Aptina MT9J003(C) (формат 1/2.3) с разрешением 3584x2748 пикселей (скорость передачи данных составляет 3, 3 кадров в секунду). При разрешении 1792x1374 - 11 кадра в секунду, при разрешении 896x684 - 38 кадров в секунду.. Внешний преданный бортовой буфер добавлен для того чтобы достигнуть максимальной производительности USB2.0. Рекомендуется для совместной работы с микроскопами серии Микромед 3, Микромед МЕТ, Микромед полар 1, полар 2 и полар 3, Микромед И.. Используется для вывода изображения исследуемого на микроскопе объекта на экран компьютера.. Благодаря адаптерам, которые входят в комплект камеры, данную камеру можно использовать со всеми микроскопами Микромед. Окулярный адаптер 0, 5х имеет посадочный диаметр 23, 2 мм. Он может быть снят. Крепление самой камеры стандартное - C-Mount, поэтому с ней будут совместимы любые другие адаптеры, имеющие крепление аналогичного стандарта, например адаптер 0, 37 и 0, 75. В комплект входят переходники для работы с микроскопами с посадочными диаметрами 30 мм и 30.5 мм. Комплектация камеры включает программное обеспечение ToupView на компакт-диске и обеспечивает возможность установки ПО на большинство компьютеров. Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать его, проводить измерения, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов изображений, так и их последовательности в виде видеофайлов.

Отзывы о товаре Видеоокуляр ToupCam UA1000CA




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ToupCam
Тип товара
Окуляр
Особенности
поддерживаются операционные системы Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 и 64 бит), OSx(Mac OS X), Linux
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоокуляр ToupCam UA1000CA – цифровая CMOS (КМОП) камера на базе сенсора Aptina MT9J003(C) (формат 1/2.3) с разрешением 3584x2748 пикселей (скорость передачи данных составляет 3, 3 кадров в секунду). При разрешении 1792x1374 - 11 кадра в секунду, при разрешении 896x684 - 38 кадров в секунду.. Внешний преданный бортовой буфер добавлен для того чтобы достигнуть максимальной производительности USB2.0. Рекомендуется для совместной работы с микроскопами серии Микромед 3, Микромед МЕТ, Микромед полар 1, полар 2 и полар 3, Микромед И.. Используется для вывода изображения исследуемого на микроскопе объекта на экран компьютера.. Благодаря адаптерам, которые входят в комплект камеры, данную камеру можно использовать со всеми микроскопами Микромед. Окулярный адаптер 0, 5х имеет посадочный диаметр 23, 2 мм. Он может быть снят. Крепление самой камеры стандартное - C-Mount, поэтому с ней будут совместимы любые другие адаптеры, имеющие крепление аналогичного стандарта, например адаптер 0, 37 и 0, 75. В комплект входят переходники для работы с микроскопами с посадочными диаметрами 30 мм и 30.5 мм. Комплектация камеры включает программное обеспечение ToupView на компакт-диске и обеспечивает возможность установки ПО на большинство компьютеров. Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать его, проводить измерения, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов изображений, так и их последовательности в виде видеофайлов.
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