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Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 купить с доставкой в Москве
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Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425

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Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 1
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 2
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 3
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 4
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 5
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 6
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 7
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 8
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 9
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 10
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 11
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 12
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 1
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 2
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 3
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 4
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 5
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 6
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 7
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 8
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 9
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 10
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 11
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 12
  • Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538340
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Возможность замены головки
Да
Головка в комплекте
да
Длина в сложенном состоянии, см
64.5
Количество секций в штативных ножках
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
64.5
Сменная площадка
да
Уровень
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х15х13
Вес, кг.
2.5

Описание товара Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425

Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425

Отзывы о товаре Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Возможность замены головки
Да
Головка в комплекте
да
Длина в сложенном состоянии, см
64.5
Количество секций в штативных ножках
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
64.5
Сменная площадка
да
Уровень
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 425
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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