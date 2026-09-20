Top.Mail.Ru
Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт) - фото 1
Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт) - фото 2
Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт) - фото 3
Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кипятильник электрический
  • Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт) - фото 1
  • Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт) - фото 2
  • Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт) - фото 3
  • Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 531820
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Homestar
Тип товара
Кипятильник электрический
Страна производитель
Китай
Вес, г.
101

Описание товара Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт)

Кипятильник HOMESTAR HB-005 - это электрический кипятильник, предназначенный для быстрого нагрева воды, чая или кофе с удивительной эффективностью. Он относится к категории Кипятильники и является незаменимым помощником на кухне или в офисе.

Отзывы о товаре Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Homestar
Тип товара
Кипятильник электрический
Страна производитель
Китай
Описание
Кипятильник HOMESTAR HB-005 - это электрический кипятильник, предназначенный для быстрого нагрева воды, чая или кофе с удивительной эффективностью. Он относится к категории Кипятильники и является незаменимым помощником на кухне или в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кипятильник электрический HomeStar HB-005 (0,5 кВт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...