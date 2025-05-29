Описание товара Тонометр OMRON RS2 Intelli IT (HEM-6161T-RU)

Прибор упрощает контроль за артериальным давлением, делая измерение максимально быстрым и комфортным. Наличие дополнительных функций, среди которых распознавание нарушения сердечного ритма и повышенного давления, позволяет получить более полную картину состояния здоровья и при необходимости вовремя обратиться к врачу.



•Физиологичная манжета (13,5 - 21,5 см)

Физиологичная манжета обеспечивает естественное расположение прибора на руке и рассчитана на обхват запястья 13,5–21,5 см, поэтому подойдет большинству пользователей. Излишне свободное ее наложение на запястье может стать причиной получения неверных показаний, поэтому в тонометре предусмотрен индикатор правильной фиксации манжеты, который не даст ошибиться.

•Индикатор аритмии

Нерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность полученных результатов измерения и необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии. Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии повторите измерение. Если индикатор аритмии появляется часто, сообщите об этом врачу.

•Индикатор повышенного давления

Индикатор будет мигать на экране, если значение систолического или диастолического артериального давления выходит за пределы нормы. В случае регулярного мигания значка следует обратиться к врачу.

•Индикатор синхронизации

Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, убедитесь, что электронный блок соединен со смарт-устройством или передает данные. Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, передайте данные, прежде чем значения измерения будут удалены.

•Индикатор излишне свободной фиксации манжеты

Появляется во время измерения при неправильном закреплении манжеты на запястье. Он также появляется при просмотре предыдущих измерений

•Индикатор правильной фиксации манжеты тонометра на запястье

Появляется при правильном закреплении манжеты на запястье во время измерения. Он также появляется при просмотре предыдущих измерений.

•Беспроводная передача данных через Bluetooth

Беспроводная автоматическая передача через Bluetooth данных измерений в приложение OMRON CONNECT

•Память результатов измерения

В памяти прибора сохраняются результаты измерения



Комплектация: