Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество режимов
1
Насадок в комплекте
6
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 526785
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Ирригатор: Резервуар для воды с крышкой — 1 шт. Классическая струйная насадка — 2 шт. Насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны — 1 шт. • Насадка для ортодонтических конструкций — 1 шт. • Насадка с щеточкой для удаления налета — 1 шт. • Насадка для чистки языка — 1 шт. 2. Блок питания — 1 шт. 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 4. Коллекционный магнит — 1 шт.* *опционально
Цвет
белый
Количество режимов
1
Насадок в комплекте
6
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х6
Вес, г.
495
Описание товара Ирригатор Kitfort КТ-2914
Ирригатор Kitfort КТ-2914 – стационарная модель для чистки зубов в домашних условиях. Вы можете плавно настроить давление воды и скорость пульсаций для быстрой и эффективной чистки. Устройство оснащено шестью насадками, в числе которых 2 насадки для ирригации, ортодонтальные и пародонтальные, насадки для чистки языка и удаления налета.
В отличие от простой зубной щетки устройство Kitfort КТ-2914 удаляет мелкие остатки пищи между зубов и налет, а также массирует десны. Широкий устойчивый корпус дополнен специальным отсеком для хранения насадок и большой емкостью на 1 л воды. Съемные насадки позволят пользоваться ирригатором всей семьей.
Ирригатор: Резервуар для воды с крышкой — 1 шт. Классическая струйная насадка — 2 шт. Насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны — 1 шт. • Насадка для ортодонтических конструкций — 1 шт. • Насадка с щеточкой для удаления налета — 1 шт. • Насадка для чистки языка — 1 шт. 2. Блок питания — 1 шт. 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 4. Коллекционный магнит — 1 шт.* *опционально
Цвет
белый
Количество режимов
1
Насадок в комплекте
6
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Ирригатор Kitfort КТ-2914 – стационарная модель для чистки зубов в домашних условиях. Вы можете плавно настроить давление воды и скорость пульсаций для быстрой и эффективной чистки. Устройство оснащено шестью насадками, в числе которых 2 насадки для ирригации, ортодонтальные и пародонтальные, насадки для чистки языка и удаления налета.
В отличие от простой зубной щетки устройство Kitfort КТ-2914 удаляет мелкие остатки пищи между зубов и налет, а также массирует десны. Широкий устойчивый корпус дополнен специальным отсеком для хранения насадок и большой емкостью на 1 л воды. Съемные насадки позволят пользоваться ирригатором всей семьей.
Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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