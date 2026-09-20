Top.Mail.Ru
Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м - фото 1
Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м - фото 2
Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м - фото 3
Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м - фото 4
Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м - фото 1
  • Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м - фото 2
  • Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м - фото 3
  • Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м - фото 4
  • Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524508
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Интерфейс
XLR - XLR
Разъемы
XLR (M), XLR (F)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х1
Вес, г.
5

Описание товара Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м

Кабель Vention XLR предназначен для передачи аналоговых моно звуковых сигналов между аудио, аудио-видео и (или) компьютерными устройствами или их компонентами. С помощью данного кабеля вы можете коммутировать профессиональное Hi-Fi и High-End оборудование. Продукция Vention соответствует следующим сертификатам: RoHS, CE, FCC, TIA, ISO.

Отзывы о товаре Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Интерфейс
XLR - XLR
Разъемы
XLR (M), XLR (F)
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Vention XLR предназначен для передачи аналоговых моно звуковых сигналов между аудио, аудио-видео и (или) компьютерными устройствами или их компонентами. С помощью данного кабеля вы можете коммутировать профессиональное Hi-Fi и High-End оборудование. Продукция Vention соответствует следующим сертификатам: RoHS, CE, FCC, TIA, ISO.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention аудио XLR M/XLR F - 2м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...