Настольная игра Ravensburger "Minecraft" арт.26867
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Характеристики
Описание товара Настольная игра Ravensburger "Minecraft" арт.26867
Настольная игра Ravensburger Minecraft 26867 понравится любому ребенку. Совершенно новое приключение Minecraft у вас под рукой! Соберите редкие блоки и постройте впечатляющие здания, но остерегайтесь опасных мобов и коварных противников. Пусть победит самый умный и смелый мастер! В игре Майнкрафт игроки исследуют сверхмир, шахтные блоки и строят захватывающие структуры. Тщательно планируйте свои конструкции и побеждайте опасных монстров, чтобы выиграть! Стройте умно и сражайтесь смело, чтобы набрать наибольшее количество очков опыта и победить в игре! Биомы! Выбирайте среду обитания для игры: лес, пустыня, горы или снежная тундра. Минеральные ресурсы! Добывайте обсидиан, изумруд, дерево и многое другое из кубика ресурсов, который меняется с каждой игрой! Используйте собранные вами блоки для строительства впечатляющих сооружений, таких как пустынные замки, лесные домики на деревьях или даже дом для лам в горах!
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