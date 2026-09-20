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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
690 руб.
920
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524441
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Описание товара Набор Lukky Glitza Fashion "Самовыражение" арт.Т18793
Игровой набор Lukky Самовыражение, Т18793 - это уникальные тату от Glitza Fashion Lukky, для которых не нужны ни вода, ни утюг, ни клей. Просто прижми, переведи и смахни! Просто добавь блёсток! Новая потрясающая возможность попробовать воплотить в жизнь свой неповторимый стиль. 2 листа клейких дизайнов на любой вкус, которые можно разместить не только на твоей коже в качестве браслета, кольца или ожерелья, но и почти на любой поверхности вокруг. Очень мелкие, но яркие блестки отлично подчеркнут твоё исключительное чувство стиля, будут блестеть даже под водой и держаться до 5 дней. В набор входит 2 листа с клейкими дизайнами, 2 баночки с блестками (черного и голубого цветов) по 1 г и двусторонняя кисточка. А при необходимости тату легко смоются водой и мылом.
Игровой набор Lukky Самовыражение, Т18793 - это уникальные тату от Glitza Fashion Lukky, для которых не нужны ни вода, ни утюг, ни клей. Просто прижми, переведи и смахни! Просто добавь блёсток! Новая потрясающая возможность попробовать воплотить в жизнь свой неповторимый стиль. 2 листа клейких дизайнов на любой вкус, которые можно разместить не только на твоей коже в качестве браслета, кольца или ожерелья, но и почти на любой поверхности вокруг. Очень мелкие, но яркие блестки отлично подчеркнут твоё исключительное чувство стиля, будут блестеть даже под водой и держаться до 5 дней. В набор входит 2 листа с клейкими дизайнами, 2 баночки с блестками (черного и голубого цветов) по 1 г и двусторонняя кисточка. А при необходимости тату легко смоются водой и мылом.
Набор Lukky Glitza Fashion "Самовыражение" арт.Т18793 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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