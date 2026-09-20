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Набор Lukky Glitza Fashion "Самовыражение" арт.Т18793 купить с доставкой в Москве
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Набор Lukky Glitza Fashion "Самовыражение" арт.Т18793

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Набор Lukky Glitza Fashion &quot;Самовыражение&quot; арт.Т18793
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
690 руб.  920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524441
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Характеристики

Бренд
Lukky
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 8 лет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
79

Описание товара Набор Lukky Glitza Fashion "Самовыражение" арт.Т18793

Игровой набор Lukky Самовыражение, Т18793 - это уникальные тату от Glitza Fashion Lukky, для которых не нужны ни вода, ни утюг, ни клей. Просто прижми, переведи и смахни! Просто добавь блёсток! Новая потрясающая возможность попробовать воплотить в жизнь свой неповторимый стиль. 2 листа клейких дизайнов на любой вкус, которые можно разместить не только на твоей коже в качестве браслета, кольца или ожерелья, но и почти на любой поверхности вокруг. Очень мелкие, но яркие блестки отлично подчеркнут твоё исключительное чувство стиля, будут блестеть даже под водой и держаться до 5 дней. В набор входит 2 листа с клейкими дизайнами, 2 баночки с блестками (черного и голубого цветов) по 1 г и двусторонняя кисточка. А при необходимости тату легко смоются водой и мылом.

Отзывы о товаре Набор Lukky Glitza Fashion "Самовыражение" арт.Т18793




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lukky
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 8 лет
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Lukky Самовыражение, Т18793 - это уникальные тату от Glitza Fashion Lukky, для которых не нужны ни вода, ни утюг, ни клей. Просто прижми, переведи и смахни! Просто добавь блёсток! Новая потрясающая возможность попробовать воплотить в жизнь свой неповторимый стиль. 2 листа клейких дизайнов на любой вкус, которые можно разместить не только на твоей коже в качестве браслета, кольца или ожерелья, но и почти на любой поверхности вокруг. Очень мелкие, но яркие блестки отлично подчеркнут твоё исключительное чувство стиля, будут блестеть даже под водой и держаться до 5 дней. В набор входит 2 листа с клейкими дизайнами, 2 баночки с блестками (черного и голубого цветов) по 1 г и двусторонняя кисточка. А при необходимости тату легко смоются водой и мылом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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