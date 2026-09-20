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Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой

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Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 1
Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 2
Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 3
Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 4
Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 5
Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 6
Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 7
Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 8
Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 9
Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 1
  • Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 2
  • Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 3
  • Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 4
  • Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 5
  • Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 6
  • Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 7
  • Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 8
  • Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 9
  • Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 516103
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40х-1000х
Особенности
револьверное устройство на 4 объектива
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
105х95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х17
Вес, кг.
2.63

Описание товара Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой

Микроскоп Discovery Atto Polar предназначен для изучения микромира на увеличении от 40 до 1000 крат. Можно использовать проходящий или отраженный свет, а также масляную иммерсию. Возможности прибора пригодятся не только для научного хобби или учебы в колледже, но и для исследований лабораторного уровня. В комплектацию микроскопа включена познавательная книга «Невидимый мир». Микроскоп оборудован поворотной монокулярной насадкой, которая имеет небольшой наклон в 45°. Благодаря этому проще и удобнее проводить групповые и длительные наблюдения. Например, когда образец должны посмотреть несколько человек, не нужно перемещать весь микроскоп целиком, можно просто развернуть в нужную сторону насадку. Увеличение оптики составляет от 40 до 1000 крат. Широкопольный 10-кратный окуляр имеет указатель. А ахроматические объективы с увеличениями 4х, 10х, 40х и 100х удобно размещены в револьверном устройстве, что позволяет быстро настраивать кратность оптики. Объективы 40х и 100х подпружинены. Удобно, что настройку резкости можно проводить не только грубо, но и точно. Предметный столик для удобства работы с образцами он дополнен препаратоводителем. Под столиком расположен конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Один фильтр (синий) уже включен в комплектацию. Освещение состоит из верхнего и нижнего светодиодов, яркость которых можно регулировать. Для питания подсветки используются батарейки или сеть переменного тока (адаптер питания в комплекте). Книга знаний «Невидимый мир» – это красочное познавательное пособие, которое в доступной форме рассказывает о микроскопах и микромире. На его страницах приведена не только теория, но и практические советы, как проводить научные опыты прямо дома. Это прекрасное дополнение к микроскопу Discovery Atto Polar.

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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40х-1000х
Особенности
револьверное устройство на 4 объектива
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
105х95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп Discovery Atto Polar предназначен для изучения микромира на увеличении от 40 до 1000 крат. Можно использовать проходящий или отраженный свет, а также масляную иммерсию. Возможности прибора пригодятся не только для научного хобби или учебы в колледже, но и для исследований лабораторного уровня. В комплектацию микроскопа включена познавательная книга «Невидимый мир». Микроскоп оборудован поворотной монокулярной насадкой, которая имеет небольшой наклон в 45°. Благодаря этому проще и удобнее проводить групповые и длительные наблюдения. Например, когда образец должны посмотреть несколько человек, не нужно перемещать весь микроскоп целиком, можно просто развернуть в нужную сторону насадку. Увеличение оптики составляет от 40 до 1000 крат. Широкопольный 10-кратный окуляр имеет указатель. А ахроматические объективы с увеличениями 4х, 10х, 40х и 100х удобно размещены в револьверном устройстве, что позволяет быстро настраивать кратность оптики. Объективы 40х и 100х подпружинены. Удобно, что настройку резкости можно проводить не только грубо, но и точно. Предметный столик для удобства работы с образцами он дополнен препаратоводителем. Под столиком расположен конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Один фильтр (синий) уже включен в комплектацию. Освещение состоит из верхнего и нижнего светодиодов, яркость которых можно регулировать. Для питания подсветки используются батарейки или сеть переменного тока (адаптер питания в комплекте). Книга знаний «Невидимый мир» – это красочное познавательное пособие, которое в доступной форме рассказывает о микроскопах и микромире. На его страницах приведена не только теория, но и практические советы, как проводить научные опыты прямо дома. Это прекрасное дополнение к микроскопу Discovery Atto Polar.
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