Описание товара Микроскоп Discovery Atto Polar с книгой

Микроскоп Discovery Atto Polar предназначен для изучения микромира на увеличении от 40 до 1000 крат. Можно использовать проходящий или отраженный свет, а также масляную иммерсию. Возможности прибора пригодятся не только для научного хобби или учебы в колледже, но и для исследований лабораторного уровня. В комплектацию микроскопа включена познавательная книга «Невидимый мир». Микроскоп оборудован поворотной монокулярной насадкой, которая имеет небольшой наклон в 45°. Благодаря этому проще и удобнее проводить групповые и длительные наблюдения. Например, когда образец должны посмотреть несколько человек, не нужно перемещать весь микроскоп целиком, можно просто развернуть в нужную сторону насадку. Увеличение оптики составляет от 40 до 1000 крат. Широкопольный 10-кратный окуляр имеет указатель. А ахроматические объективы с увеличениями 4х, 10х, 40х и 100х удобно размещены в револьверном устройстве, что позволяет быстро настраивать кратность оптики. Объективы 40х и 100х подпружинены. Удобно, что настройку резкости можно проводить не только грубо, но и точно. Предметный столик для удобства работы с образцами он дополнен препаратоводителем. Под столиком расположен конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Один фильтр (синий) уже включен в комплектацию. Освещение состоит из верхнего и нижнего светодиодов, яркость которых можно регулировать. Для питания подсветки используются батарейки или сеть переменного тока (адаптер питания в комплекте). Книга знаний «Невидимый мир» – это красочное познавательное пособие, которое в доступной форме рассказывает о микроскопах и микромире. На его страницах приведена не только теория, но и практические советы, как проводить научные опыты прямо дома. Это прекрасное дополнение к микроскопу Discovery Atto Polar.