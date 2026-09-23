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Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) купить с доставкой в Москве
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Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)

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Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - фото 1
Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - фото 2
Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - фото 1
  • Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - фото 2
  • Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
450 руб.  600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 513019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)
450 руб. -25%
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Комплектующие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х6
Вес, г.
140

Описание товара Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)

Термоголовка - элемент, предназначенный для автоматического поддержания заданной температуры в помещении. Она устанавливается на термостатический клапан (вставку) и механически настраивается пользователем на поддержание желаемой температуры воздуха в отапливаемом помещении. Воспринимая отклонение фактической температуры воздуха от заданного значения, термоголовка воздействует на клапан, перемещая его затвор. При повышении температуры жидкость расширяется, объем сильфона увеличивается, шток термоголовки и нажимной цилиндр перемещаются, а вслед за ними золотник термостатического клапана – в сторону сокращения протока теплоносителя через отопительный прибор, пока не будет установлено равновесие между давлением в сильфоне и усилием пружины. При понижении температуры происходит обратный процесс: жидкость сжимается, обьем сильфона уменьшается, шток и с ним золотник клапана перемещаются в сторону открытия до нового равновесия системы. Изменяя силу сжатия рабочей пружины можно настроить регулятор на поддержание любой желаемой температуры в пределах температурной шкалы, но не более той, на которую рассчитана мощность отопительного прибора. Термоголовка настраивается самим пользователем в процессе эксплуатации системы отопления простым поворотом ее корпуса до совмещения значения температуры со стрелкой-указателем настройки. Цифры на шкале коррелируются с поддерживаемой температурой. Диапазон регулирования температуры - 8-28°С

Отзывы о товаре Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Комплектующие
Страна производитель
Китай
Описание
Термоголовка - элемент, предназначенный для автоматического поддержания заданной температуры в помещении. Она устанавливается на термостатический клапан (вставку) и механически настраивается пользователем на поддержание желаемой температуры воздуха в отапливаемом помещении. Воспринимая отклонение фактической температуры воздуха от заданного значения, термоголовка воздействует на клапан, перемещая его затвор. При повышении температуры жидкость расширяется, объем сильфона увеличивается, шток термоголовки и нажимной цилиндр перемещаются, а вслед за ними золотник термостатического клапана – в сторону сокращения протока теплоносителя через отопительный прибор, пока не будет установлено равновесие между давлением в сильфоне и усилием пружины. При понижении температуры происходит обратный процесс: жидкость сжимается, обьем сильфона уменьшается, шток и с ним золотник клапана перемещаются в сторону открытия до нового равновесия системы. Изменяя силу сжатия рабочей пружины можно настроить регулятор на поддержание любой желаемой температуры в пределах температурной шкалы, но не более той, на которую рассчитана мощность отопительного прибора. Термоголовка настраивается самим пользователем в процессе эксплуатации системы отопления простым поворотом ее корпуса до совмещения значения температуры со стрелкой-указателем настройки. Цифры на шкале коррелируются с поддерживаемой температурой. Диапазон регулирования температуры - 8-28°С
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый) - по цене 450 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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