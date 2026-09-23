Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)
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Характеристики
Описание товара Термоголовка жидкостная ROYAL THERMO Design М30х1,5 (белый)
Термоголовка - элемент, предназначенный для автоматического поддержания заданной температуры в помещении. Она устанавливается на термостатический клапан (вставку) и механически настраивается пользователем на поддержание желаемой температуры воздуха в отапливаемом помещении. Воспринимая отклонение фактической температуры воздуха от заданного значения, термоголовка воздействует на клапан, перемещая его затвор. При повышении температуры жидкость расширяется, объем сильфона увеличивается, шток термоголовки и нажимной цилиндр перемещаются, а вслед за ними золотник термостатического клапана – в сторону сокращения протока теплоносителя через отопительный прибор, пока не будет установлено равновесие между давлением в сильфоне и усилием пружины. При понижении температуры происходит обратный процесс: жидкость сжимается, обьем сильфона уменьшается, шток и с ним золотник клапана перемещаются в сторону открытия до нового равновесия системы. Изменяя силу сжатия рабочей пружины можно настроить регулятор на поддержание любой желаемой температуры в пределах температурной шкалы, но не более той, на которую рассчитана мощность отопительного прибора. Термоголовка настраивается самим пользователем в процессе эксплуатации системы отопления простым поворотом ее корпуса до совмещения значения температуры со стрелкой-указателем настройки. Цифры на шкале коррелируются с поддерживаемой температурой. Диапазон регулирования температуры - 8-28°С
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