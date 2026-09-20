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Монокуляр Discovery Gator 10x25 купить с доставкой в Москве
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Монокуляр Discovery Gator 10x25

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Монокуляр Discovery Gator 10x25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511884
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Монокуляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х4
Вес, г.
125

Описание товара Монокуляр Discovery Gator 10x25

Discovery Gator 10x25 – монокуляр в компактном и легком исполнении, который удобно брать с собой на прогулки, в походы и длительные поездки. Он не занимает много места в сумке и дает 10-кратное увеличение, позволяющее детально изучать окружающий мир. Все оптические элементы сделаны из стекла BK-7 и просветлены, что позволяет монокуляру создавать четкую, ясную и контрастную картинку. Лучшее по качеству изображение он демонстрирует в дневное время, т. е. при достаточной освещенности. Фокусироваться можно на объектах, удаленных на расстояние от 3,5 метров.

Отзывы о товаре Монокуляр Discovery Gator 10x25




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Монокуляр
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Gator 10x25 – монокуляр в компактном и легком исполнении, который удобно брать с собой на прогулки, в походы и длительные поездки. Он не занимает много места в сумке и дает 10-кратное увеличение, позволяющее детально изучать окружающий мир. Все оптические элементы сделаны из стекла BK-7 и просветлены, что позволяет монокуляру создавать четкую, ясную и контрастную картинку. Лучшее по качеству изображение он демонстрирует в дневное время, т. е. при достаточной освещенности. Фокусироваться можно на объектах, удаленных на расстояние от 3,5 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монокуляр Discovery Gator 10x25 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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