Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72)
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%720 руб. 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511257
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тени для век с блёстками 9-ти цветов, помада для губ двух цветов, лак для ногтей фиолетового цвета, двусторонний аппликатор для нанесения макияжа, складной футляр в виде кареты с зеркалом, упаковка
Материал
пластик, полимер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х53х7
Вес, г.
200
Описание товара Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72)
Девочки в любом возрасте хотят быть красивыми. Специально для юных модниц был разработан этот набор, состоящий из теней для век, помады для губ и лака для ногтей в красивом футляре. Маленькая принцесса обязательно оценит яркие цвета и модную упаковку. Развивайте чувство стиля и вкуса, учите девочку создавать свой неповторимый образ вместе с косметикой ТМ «Милая леди».
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тени для век с блёстками 9-ти цветов, помада для губ двух цветов, лак для ногтей фиолетового цвета, двусторонний аппликатор для нанесения макияжа, складной футляр в виде кареты с зеркалом, упаковка
Материал
пластик, полимер
Страна производитель
Китай
Девочки в любом возрасте хотят быть красивыми. Специально для юных модниц был разработан этот набор, состоящий из теней для век, помады для губ и лака для ногтей в красивом футляре. Маленькая принцесса обязательно оценит яркие цвета и модную упаковку. Развивайте чувство стиля и вкуса, учите девочку создавать свой неповторимый образ вместе с косметикой ТМ «Милая леди».
Косметика для девочек Милая леди арт.S20176166 (72) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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