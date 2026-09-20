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Плита Играем вместе "Три кота" арт.B1419392-R купить с доставкой в Москве
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Плита Играем вместе "Три кота" арт.B1419392-R

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Плита Играем вместе &quot;Три кота&quot; арт.B1419392-R - фото 1
Плита Играем вместе &quot;Три кота&quot; арт.B1419392-R - фото 2
Плита Играем вместе &quot;Три кота&quot; арт.B1419392-R - фото 3
Плита Играем вместе &quot;Три кота&quot; арт.B1419392-R - фото 4
Плита Играем вместе &quot;Три кота&quot; арт.B1419392-R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
  • Плита Играем вместе &quot;Три кота&quot; арт.B1419392-R - фото 1
  • Плита Играем вместе &quot;Три кота&quot; арт.B1419392-R - фото 2
  • Плита Играем вместе &quot;Три кота&quot; арт.B1419392-R - фото 3
  • Плита Играем вместе &quot;Три кота&quot; арт.B1419392-R - фото 4
  • Плита Играем вместе &quot;Три кота&quot; арт.B1419392-R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 120 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511168
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Характеристики

Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х22х22
Вес, г.
500

Описание товара Плита Играем вместе "Три кота" арт.B1419392-R

Кухонная плита со звуковыми эффектами приготовления еды имеет гриль с подсветкой и открывающийся духовой шкаф. Посуда и продукты в наборе.

Отзывы о товаре Плита Играем вместе "Три кота" арт.B1419392-R




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Характеристики
Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная плита со звуковыми эффектами приготовления еды имеет гриль с подсветкой и открывающийся духовой шкаф. Посуда и продукты в наборе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плита Играем вместе "Три кота" арт.B1419392-R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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