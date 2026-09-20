Прибор для выжигания с доской "Любимая кошка"367059
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Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%1 050 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510841
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для выжигания
Материал
бумага, пластмасса, дерево, металл
Комплектация
выжигательный аппарат со сменными насадками, фанера 15х15 см для выжигания, наждачная и копировальная бумага, инструкция.
Дополнительно
от 8 лет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х25х7
Вес, г.
500
Описание товара Прибор для выжигания с доской "Любимая кошка"367059
Любимая кошка набор для детского творчества от отечественного производителя позволит создать вашему малышу оригинальное панно. Создание картины предполагает не только выжигание по дереву, используя заранее нанесенный контур рисунка, но и тонирование. Для этого в наборе для творчества имеется тонер и кисть. Тонировка сделает ваше панно более глубоким и выразительным, подчеркнет красоту и фактуру дерева. Наборы для творчества из этой серии предполагают несколько уровней сложности рисунка, поэтому скучать вашему малышу не придется.
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Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для выжигания
Материал
бумага, пластмасса, дерево, металл
Комплектация
выжигательный аппарат со сменными насадками, фанера 15х15 см для выжигания, наждачная и копировальная бумага, инструкция.
Дополнительно
от 8 лет
Страна производитель
Россия
Любимая кошка набор для детского творчества от отечественного производителя позволит создать вашему малышу оригинальное панно. Создание картины предполагает не только выжигание по дереву, используя заранее нанесенный контур рисунка, но и тонирование. Для этого в наборе для творчества имеется тонер и кисть. Тонировка сделает ваше панно более глубоким и выразительным, подчеркнет красоту и фактуру дерева. Наборы для творчества из этой серии предполагают несколько уровней сложности рисунка, поэтому скучать вашему малышу не придется.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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