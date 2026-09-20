Манжета SL (25-39см)

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Характеристики
Тип товара
Манжета для тонометра
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503373
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Манжета CS Medica SL для тонометров Omron с фиксацией манжеты на плечо для рук с длиной окружности плеча 25 — 39 см. подходит для людей средней и крупной комплекции. Благодаря своей форме, увеличенная манжета CS Medica SL не перетягивает руку при проведении процедуры измерения артериального давления и позволяет получить точные данные без неприятных болезненных последствий для пациента. Манжета CS Medica SL увеличенного размера предназначена практически для всех автоматических и полуавтоматических тонометров Omron с фиксацией на плече, за исключением моделей: Omron I-C10, Omron M-10 IT, Omron M6 Comfort. Помните, что правильный выбор манжеты — важное условие качества и точности измерения артериального давления.
Манжета CS Medica SL для тонометров Omron с фиксацией манжеты на плечо для рук с длиной окружности плеча 25 — 39 см. подходит для людей средней и крупной комплекции. Благодаря своей форме, увеличенная манжета CS Medica SL не перетягивает руку при проведении процедуры измерения артериального давления и позволяет получить точные данные без неприятных болезненных последствий для пациента. Манжета CS Medica SL увеличенного размера предназначена практически для всех автоматических и полуавтоматических тонометров Omron с фиксацией на плече, за исключением моделей: Omron I-C10, Omron M-10 IT, Omron M6 Comfort. Помните, что правильный выбор манжеты — важное условие качества и точности измерения артериального давления.
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