Графический планшет Huion KAMVAS 13 Midnight Green
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 502790
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х15х5
Вес, кг.
1.85
Описание товара Графический планшет Huion KAMVAS 13 Midnight Green
Графический планшет-монитор HUION KAMVAS 13 предназначен для совместного использования с компьютером и подключается посредством интерфейсного порта USB Type-C. Экран основан на матрице IPS стандарта FullHD, на котором формируется детализированное изображение. Антибликовое покрытие повышает комфорт просмотра различного контента. Воспроизведение цветовой гаммы 120% sRGB гарантирует красочное и насыщенное изображение. Вместе с планшетом-монитором HUION KAMVAS 13 поставляются беспроводное перо с 10-ю сменными насадками, подставка для пера и все необходимые кабели синхронизации.
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Графический планшет-монитор HUION KAMVAS 13 предназначен для совместного использования с компьютером и подключается посредством интерфейсного порта USB Type-C. Экран основан на матрице IPS стандарта FullHD, на котором формируется детализированное изображение. Антибликовое покрытие повышает комфорт просмотра различного контента. Воспроизведение цветовой гаммы 120% sRGB гарантирует красочное и насыщенное изображение. Вместе с планшетом-монитором HUION KAMVAS 13 поставляются беспроводное перо с 10-ю сменными насадками, подставка для пера и все необходимые кабели синхронизации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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