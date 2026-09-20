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Телескоп Levenhuk LabZZ TK50 с кейсом купить с доставкой в Москве
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Телескоп Levenhuk LabZZ TK50 с кейсом

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Телескоп Levenhuk LabZZ TK50 с кейсом - фото 1
Телескоп Levenhuk LabZZ TK50 с кейсом - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100 крат
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Levenhuk LabZZ TK50 с кейсом - фото 1
  • Телескоп Levenhuk LabZZ TK50 с кейсом - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497501
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
7

Описание товара Телескоп Levenhuk LabZZ TK50 с кейсом

Телескоп Levenhuk LabZZ TK50 – это детская модель ахроматического рефрактора, которая позволяет наблюдать Луну и наземные объекты. Яркие звезды и некоторые планеты Солнечной системы тоже можно увидеть, но только в идеальных условиях и без какой-либо детализации. В основном это телескоп для лунных наблюдений, который обеспечивает хороший обзор и достойное разрешение картинки.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk LabZZ TK50 с кейсом




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
360
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk LabZZ TK50 – это детская модель ахроматического рефрактора, которая позволяет наблюдать Луну и наземные объекты. Яркие звезды и некоторые планеты Солнечной системы тоже можно увидеть, но только в идеальных условиях и без какой-либо детализации. В основном это телескоп для лунных наблюдений, который обеспечивает хороший обзор и достойное разрешение картинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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