Видеоокуляр ToupCam SCMOS00920KPA
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497274
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
размер сенсора — 5.8x3.28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200
Описание товара Видеоокуляр ToupCam SCMOS00920KPA
Видеоокуляр ToupCam SCMOS00920KPA0.92 – цифровая камера предназначена для получения, передачи и воспроизведения на экране компьютера изображения, полученного в процессе работы с микроскопом. Трансляция изображения происходит в реальном времени, анализ и обработка изображений производится с помощью программы ToupView. Видеоокуляр SCMOS00920KPA рекомендуется для проведения научно-исследовательских работ, лабораторных исследований в медицине, криминалистических работ и т.п.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
размер сенсора — 5.8x3.28 мм
Страна производитель
Китай
Видеоокуляр ToupCam SCMOS00920KPA0.92 – цифровая камера предназначена для получения, передачи и воспроизведения на экране компьютера изображения, полученного в процессе работы с микроскопом. Трансляция изображения происходит в реальном времени, анализ и обработка изображений производится с помощью программы ToupView. Видеоокуляр SCMOS00920KPA рекомендуется для проведения научно-исследовательских работ, лабораторных исследований в медицине, криминалистических работ и т.п.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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