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Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH купить с доставкой в Москве
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Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH

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Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 1
Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 2
Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 3
Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 4
Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 5
Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 1
  • Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 2
  • Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 3
  • Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 4
  • Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 5
  • Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496527
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
9.7
Ширина, см
4.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, кг.
1

Описание товара Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH

Самая маленькая и легкая видео голова в линейке Manfrotto. Жидкостная голова Befree Live имеет специальную съемную площадку для балансировки новейших моделей видеокамер, зеркальных и беззеркальных камер с функцией видеосъемки. Новая жидкостная голова Manfrotto Befree Live может похвастаться великолепной плавностью съемки в горизонтальном и вертикальном направлениях, оснащена съемной складной ручкой для большей компактности. Жидкостная голова Befree Live невероятно компактна и весит всего 0, 38кг, при этом может выдерживать рабочую нагрузку до 4кг. В комплект входит площадка 501PL, которая позволяет с большой точностью настроить ваше оборудование. Эта новая панорамно-наклонная голова обеспечивает более плавное движение во время видеосъемки и это идеальная жидкостная видео голова для вашего облегченного штатива для путешествий.

Отзывы о товаре Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
9.7
Ширина, см
4.3
Страна производитель
Китай
Описание
Самая маленькая и легкая видео голова в линейке Manfrotto. Жидкостная голова Befree Live имеет специальную съемную площадку для балансировки новейших моделей видеокамер, зеркальных и беззеркальных камер с функцией видеосъемки. Новая жидкостная голова Manfrotto Befree Live может похвастаться великолепной плавностью съемки в горизонтальном и вертикальном направлениях, оснащена съемной складной ручкой для большей компактности. Жидкостная голова Befree Live невероятно компактна и весит всего 0, 38кг, при этом может выдерживать рабочую нагрузку до 4кг. В комплект входит площадка 501PL, которая позволяет с большой точностью настроить ваше оборудование. Эта новая панорамно-наклонная голова обеспечивает более плавное движение во время видеосъемки и это идеальная жидкостная видео голова для вашего облегченного штатива для путешествий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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