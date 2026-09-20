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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496527
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Описание товара Голова жидкостная Manfrotto MVH400AH
Самая маленькая и легкая видео голова в линейке Manfrotto. Жидкостная голова Befree Live имеет специальную съемную площадку для балансировки новейших моделей видеокамер, зеркальных и беззеркальных камер с функцией видеосъемки. Новая жидкостная голова Manfrotto Befree Live может похвастаться великолепной плавностью съемки в горизонтальном и вертикальном направлениях, оснащена съемной складной ручкой для большей компактности. Жидкостная голова Befree Live невероятно компактна и весит всего 0, 38кг, при этом может выдерживать рабочую нагрузку до 4кг. В комплект входит площадка 501PL, которая позволяет с большой точностью настроить ваше оборудование. Эта новая панорамно-наклонная голова обеспечивает более плавное движение во время видеосъемки и это идеальная жидкостная видео голова для вашего облегченного штатива для путешествий.
Самая маленькая и легкая видео голова в линейке Manfrotto. Жидкостная голова Befree Live имеет специальную съемную площадку для балансировки новейших моделей видеокамер, зеркальных и беззеркальных камер с функцией видеосъемки. Новая жидкостная голова Manfrotto Befree Live может похвастаться великолепной плавностью съемки в горизонтальном и вертикальном направлениях, оснащена съемной складной ручкой для большей компактности. Жидкостная голова Befree Live невероятно компактна и весит всего 0, 38кг, при этом может выдерживать рабочую нагрузку до 4кг. В комплект входит площадка 501PL, которая позволяет с большой точностью настроить ваше оборудование. Эта новая панорамно-наклонная голова обеспечивает более плавное движение во время видеосъемки и это идеальная жидкостная видео голова для вашего облегченного штатива для путешествий.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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